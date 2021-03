Quelle est la valeur des actions BABA et BIDU? Personne ne semble savoir

Vendredi, les actions des ADR cotés en Chine ont clôturé une semaine négative avec une liquidation encore plus violente. Au centre de la tempête était Archegos, un fonds spéculatif basé aux États-Unis contraint de liquider 20 milliards de dollars. Le Credit Suisse, Nomura et d’autres banques d’investissement exposées ont vu leurs actions chuter à deux chiffres sur des milliards de pertes potentielles. Mais qu’en est-il des actions non liées prises dans le mix? Les acheteurs devraient-ils sauter sur Alibaba (NYSE:BABA) et Baidu (NASDAQ:BIDU) stock maintenant que les actions ont chuté à leur plus bas niveau depuis des mois?

La réponse est compliquée. Bien que ces géants de la technologie exploitent des modèles commerciaux oligopolistiques, ils sont également soumis à des caprices politiques des deux côtés du Pacifique. Même les traders vigilants ne sont revenus que sur la pointe des pieds lorsque les marchés ont rouvert lundi. Avec autant d’enjeux, les investisseurs pourraient vouloir acheter une petite quantité mais réserver leur puissance de feu aux entreprises qui ont été encore plus affectées par les transactions de bloc d’Archegos. Personne ne semble plus savoir ce que valent les actions BABA et BIDU.

Stock BABA et BIDU: Trouble in Paradise

Les grandes entreprises technologiques chinoises exercent depuis longtemps des pouvoirs monopolistiques au sein du grand pare-feu de Chine – l’Internet clos de murs de la République populaire. Les entreprises étrangères étant essentiellement interdites de faire des affaires en Chine, les champions locaux sont en liberté.

Aujourd’hui, Alibaba détient près de 60% de tout le commerce électronique de détail en Chine, bien plus que la part d’Amazon aux États-Unis de 39%. Les utilisateurs peuvent commander n’importe quoi, de la livraison de nourriture à des maisons entières. La société dispose également d’une branche de services Web à croissance rapide qui ressemble beaucoup à Amazon Web Services, très rentable. Pour ne pas être en reste, Baidu détient une part de marché de 78% dans les moteurs de recherche chinois – un chiffre comparable à la domination de 82% de Google dans la recherche de bureau aux États-Unis. L’entreprise technologique chinoise a également commencé à se lancer dans la fabrication de voitures électriques.

Entre-temps, Tencent (OTCMKTS:TCEHY) – la troisième étape du trio technologique chinois – possède la plate-forme de médias sociaux WeChat qui représentait 34% du trafic mobile total du pays. La propriété de l’entreprise dans des jeux populaires, y compris League of Legends, lui donne une mainmise sur l’industrie chinoise du divertissement en ligne.

Ensemble, les trois sociétés ont généré environ 41 milliards de dollars de bénéfices au cours de l’exercice 2020, soit plus de Amazon (NASDAQ:AMZN), Twitter (NYSE:TWTR) et Netflix (NASDAQ:NFLX) combiné.

Tout cela, cependant, cache deux problèmes fondamentaux liés à la tarification de leurs actions: la réglementation chinoise et la politique américaine.

Réglementation chinoise: l’épine en Chine Big-Tech

Pendant plus d’une décennie, le Parti communiste chinois (PCC) a adopté une approche légère de ces parvenus technologiques enivrants. Leurs méthodes de commandement et de contrôle ne s’appliquaient qu’aux entreprises forestières appartenant à l’État – des entreprises spécialisées dans l’énergie, la banque et les matériaux de base. D’un autre côté, les entreprises technologiques étaient considérées comme un outil pour aider à stimuler l’innovation et à générer de la richesse.

Les entreprises ont répondu en nature. WeChat de Tencent est une plate-forme notoirement censurée (même en dehors des frontières chinoises), et de nombreuses entreprises aident activement les autorités à garder un œil sur leurs citoyens. Ces entreprises ont également engendré des startups technologiques fidèles au PCC. L’une de ces entreprises affirme désormais pouvoir identifier tout citoyen chinois en quelques secondes après avoir regardé des images de surveillance.

C’est pourquoi le discours d’octobre 2020 du chef d’Alibaba, Jack Ma, contre les politiques de Pékin, a surpris de nombreux investisseurs. Bien que son discours ait été fortement couvert (il a admis que ses idées pouvaient être «immatures, inexactes ou même risibles»), c’était tout ce que tout leader technologique avait osé dire. Le Parti communiste n’a pas tardé à réprimander M. Ma.

En quelques jours, le PDG milliardaire de 56 ans avait été «disparu». La flottation tant attendue d’Ant Group, la version d’Alibaba de Pay Pal (NASDAQ:PYPL), a été sabordé sans préavis. Et les actions du géant de la technologie ont chuté d’un quart alors que les observateurs du marché se préparaient à plus de restrictions. Les marchés n’ont pas non plus épargné les actions de Tencent et de BIDU. Depuis février, Baidu a glissé de 40%, effaçant tous les gains de l’année. Tencent est en baisse de 20% par rapport à son sommet.

Une grande partie de cette peur est due aux calculs froids du gouvernement chinois. L’approbation par Pékin des grandes entreprises chinoises de haute technologie a toujours été subordonnée à un jeu de contrepartie à enjeux élevés. En échange de la liberté des affaires, ces entreprises suivraient la ligne du parti. Mais à mesure que les entreprises en place commencent à ressembler davantage à des passifs – à la fois d’un point de vue politique et commercial -, le désir de régner sur l’influence de l’entreprise grandit.

Aujourd’hui, les trois géants de la technologie voient des vagues d’actions gouvernementales punitives. En mars, le régulateur antitrust chinois a infligé une amende à Tencent et Baidu pour les acquisitions qu’ils ont faites il y a des années. Alibaba semble également sur le point de recevoir une amende pour une infraction non liée en 2015. Bien que les montants en yuans n’auront aucun impact significatif sur les résultats, ces tirs d’avertissement signalent une chose: la fête est terminée pour les grandes technologies chinoises en roue libre.

Les États-Unis ajoutent d’autres mauvaises nouvelles

Ces dernières semaines, les régulateurs du marché américain ont également ravivé les craintes d’une radiation massive des actions chinoises. Les entreprises basées en Chine négocient sur les bourses américaines via des certificats de dépôt américains (ADR), et les politiciens américains les considèrent comme des pièces de monnaie politiques utiles. Trois opérateurs de télécommunications chinois ont déjà vu leurs ADR être radiés cette année pour leur travail avec le gouvernement chinois.

Baidu et Alibaba pourraient être les prochains. Bien qu’elles soient également négociées à la bourse de Hong Kong, la limitation de leurs options de capital frappera ces entreprises au moment précis où elles voudront peut-être lever des capitaux bon marché. On ne sait toujours pas jusqu’où l’administration du président Joe Biden ira pour punir Pékin pour des crimes présumés contre l’humanité, entre autres. De nombreuses administrations antérieures ont parlé durement avant de reculer sur les sanctions les plus sévères contre l’un des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis.

Mais le gouvernement américain a toujours de bonnes raisons de tirer parti des entreprises les plus précieuses de Chine dans une lutte qui ressemble de plus en plus à une seconde guerre froide.

Que faire avec BABA et BIDU Stock?

Ces firmes chinoises sont toujours à la hauteur de leur puissance. En Chine, ils dominent le paysage en ligne d’une manière dont les géants américains de la technologie ne peuvent que rêver. Il n’est pas sage de parier contre un tel pouvoir de marché.

Mais grandir davantage nécessitera un niveau de fortune politique que ni les États-Unis ni le gouvernement chinois ne semblent vouloir céder. C’est pourquoi des entreprises comme Alibaba ne négocient que les deux tiers de ce qu’Amazon fait sur une base EV / EBITDA, malgré un taux de croissance qui ressemble plus à celui d’Amazon dans ses premières années. Le 18x EV-to-EBITDA de Baidu et le 28x de Tencent sont également moins chers que leurs homologues occidentaux. Ces prix signalent une incertitude inhérente à la valeur des entreprises – chevauchant maladroitement les évaluations des stars de la haute technologie et des entreprises technologiques captives appartenant à l’État.

Ceux qui recherchent des paris plus neutres politiquement pourraient envisager d’autres entreprises prises dans la vente d’Archegos. Depuis la semaine dernière, les entreprises de médias Communications de découverte (NASDAQ:DISQUE) et ViacomCBS (NASDAQ:VIAC, NASDAQ:VIACA) sont respectivement en baisse de 55% et 45%. Plateforme de vente au détail technologique Farfetch (NYSE:FTCH) ont vu le cours des actions baisser de 20% en l’absence de nouvelles.

Aucune de ces sociétés n’est non plus sans risque; Archegos, un hedge fund agressif, possédait toutes ces entreprises pour une bonne raison. Mais pour les investisseurs qui veulent éviter les tracas de prédire les relations sino-américaines, il s’agit d’un jeu plus simple que la dynamite politique d’Alibaba et de Baidu.

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.