Quelle est la valeur des principaux réseaux sociaux dans le monde ?

Les partis politiques sont-ils en déclin ? 4:26

(CNN espagnol) – Nous leur confions nos données personnelles, nous y téléchargeons nos photos et les utilisons pour consommer des médias et réaliser une grande partie de nos communications. Parler de l’impact des réseaux sociaux dans nos vies semble déjà une évidence.

Mais les réseaux sociaux ne sont pas que des outils de communication : ce sont aussi des entreprises privées et des entreprises très lucratives, du moins pour certaines. Combien valent exactement les principaux du monde ?

En une seule journée, les actions Pinterest ont bondi de 12% à la Bourse de New York, après avoir appris que la société de paiement numérique PayPal cherchait à l’acheter.

Al día siguiente estaban retrocediendo un 2,66% pero seguían en un valor alto, ante la expectativa de la adquisición por parte de PayPal, que llevaría el valor de Pinterest a cerca de US$ 39.000 millones, informó Bloomberg, citando a personas con conocimiento du sujet.

La valeur des médias sociaux, comparée

Actuellement, la capitalisation boursière -c’est-à-dire la valeur de ses actions multipliée par le volume d’actions en circulation- de Pinterest, le réseau social dont tout le monde parle sur les marchés, s’élève à 33,9 milliards de dollars et les papiers se négocient sur le Nasdaq. , à la Bourse de New York. Mais il existe d’autres réseaux beaucoup plus précieux.

Facebook, le plus grand réseau social au monde en termes d’utilisateurs, a une capitalisation de 915,6 milliards de dollars. Cela inclut son produit phare du même nom, mais aussi Instagram et WhatsApp, un forfait qui a subi une grave panne d’électricité début octobre.

Plus limitée, la capitalisation de Twitter s’élève à 50,1 milliards de dollars, tandis que celle de Snapchat s’élève à 122,1 milliards de dollars.

Alphabet Inc, la société propriétaire du moteur de recherche Google et YouTube, a une capitalisation boursière de 907,2 milliards de dollars.

L’essor des réseaux sociaux chinois

Dans le cas des réseaux sociaux comme le chinois TikTok, Weibo, WeChat et le Russian Telegram, basés hors des États-Unis et dont certains ne sont cotés en bourse sur aucune bourse du monde, le calcul de leur valeur est plus difficile et parfois seulement des approximations sont disponibles.

Selon les médias spécialisés, la société chinoise ByteDance, propriétaire du réseau de vidéo sociale TikTok, aurait une valeur boursière de 250 000 millions de dollars selon les dernières transactions privées de ses actions.

Tandis que la société chinoise Tencent, propriétaire du réseau social WeChat et du service de messagerie TencentQQ, a une capitalisation à la bourse de Hong Kong de 4,85 billions de dollars hongkongais (environ 623 000 millions de dollars), selon ..