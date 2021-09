Quelle est la valeur du service Phoenix Oracle Big Data ?

Les mégadonnées font référence à l’utilisation de l’analyse prédictive, de l’analyse du comportement des utilisateurs et d’autres outils d’analyse de données avancés pour extraire des mégadonnées au lieu de la taille de l’ensemble de données. Ces outils d’analyse peuvent aider les entreprises à trouver des tendances dans le comportement des clients, à prévenir les urgences médicales, à prévenir la criminalité, entre autres.

Intervention mondiale de Phoenix

De nombreux utilisateurs sont encore limités par ce qu’ils peuvent réaliser avec leurs outils d’analyse de Big Data. Par exemple, les épidémiologistes, les scientifiques, les médecins, les gouvernements, etc., ont souvent des difficultés à analyser de grands ensembles de données à l’aide de l’infrastructure actuelle. Ce problème survient en raison des différents formats dans lesquels ces données entrent, par exemple, les dossiers de recherche sur Internet, les dossiers de santé, les données climatiques et géographiques, les appareils Internet des objets (IoT), etc.

L’immuabilité, la décentralisation et la sécurité de la technologie Blockchain en font un incontournable lorsqu’elles sont combinées avec le Big Data. Phoenix Global Oracle Big Data Service est la solution de service Big Data de Phoenix créée et intégrée pour effectuer des opérations d’analyse Big Data plus rapidement et plus efficacement. Ce système sera intégré à la blockchain de Phoenix Global pour offrir de meilleurs services aux entreprises de différents secteurs et cas d’utilisation.

Avantages de Phoenix Oracle Big Data

Architecture d’Oracle de Phoenix

Certaines des fonctions de Phoenix Global Oracle Big Data Service sont décrites ci-dessous :

Intégrité accrue des données et audit des données plus transparent assuré par plusieurs nœuds. Les informations transférées via la blockchain ne sont pas exposées aux risques de sécurité associés à l’envoi d’informations sur différents systèmes en silos. Il empêche les activités malveillantes en raison de sa nature décentralisée. Aucune entité ne peut générer suffisamment de puissance de calcul pour modifier les données au sein du système. L’analyse prédictive sur la blockchain est plus simple et accessible aux utilisateurs encore plus petits, car ils n’ont pas à générer eux-mêmes de la puissance de calcul. La blockchain Phoenix détecte les fraudes et les irrégularités en temps réel, par rapport à d’autres systèmes qui dépendent des données historiques des transactions déjà terminées. Les données ne sont pas contrôlées par une seule entité, ce qui les rend facilement accessibles à tous les utilisateurs. L’absence d’infrastructures physiques et de maintenance de routine des équipements rend Phoenix Global Oracle Big Data Service plus rentable.

Composants principaux de Phoenix Oracle

La sortie de Phoenix Global Oracle est plus proche que jamais et devrait avoir un effet significatif sur les opérateurs de nœuds et l’ensemble de la plate-forme. Le service Oracle servira d’autres applications d’entreprise nécessitant des flux de données hors chaîne en temps réel.

Phoenix Oracle a trois composants principaux dans lesquels les opérateurs de nœuds jouent un rôle important :

Connexions aux sources de données — Il s’agit de connecteurs de données et d’API qui se connectent à des sources de données et des flux hors chaîne.

Exécution de contrat en chaîne — Ce sont les protocoles middleware qui répondent aux requêtes de données provenant d’applications interactives et de contrats intelligents.

Client Phoenix Oracle — Il s’agit du client de nœud principal qui agit comme le pont fondamental entre les environnements en chaîne et hors chaîne.

Oracle Node Network interagit avec les utilisateurs sur un modèle transactionnel. Les nœuds fournissent des données aux contrats intelligents et aux dApps qui les demandent en échange de frais.

Le Phoenix Oracle a été utilisé dans la prochaine vague de pilotes d’entreprise pour tester davantage les performances, la stabilité et la sécurité. Le plan existant propose une récompense mensuelle ou nodale de base pour les opérateurs Oracle avec des frais de transaction de données en tant que modules complémentaires.

Conclusion

Même si l’application de la technologie blockchain dans les services de big data est encore relativement nouvelle, elle semble déjà prometteuse. Il existe déjà des cas où des blockchains décentralisées ont été utilisées pour collecter et transférer des données, par exemple, Streamr, Endor Protocol, ReBloc, Storj, pour n’en citer que quelques-uns. Cependant, les outils analytiques et prédictifs qui composent le Big Data ne sont pas encore entièrement optimisés à l’aide de la technologie blockchain.

Phoenix Global Oracle Big Data Service exploite les meilleures qualités de la technologie blockchain pour fournir tous les utilitaires mentionnés ci-dessus et plus encore via la blockchain Phoenix.