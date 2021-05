Quelle est la valeur nette de Drake? Les estimations dépassent soudainement les 180 millions de dollars

Drake est peut-être l’artiste de la décennie de Billboard, mais quelle est la valeur nette du rappeur?

Le rappeur de 34 ans, né Aubrey Drake Graham, entre dans l’histoire. Il est l’artiste le plus récompensé de l’histoire du Billboard, avec 27 prix à son actif. Il a marqué huit chansons n ° 1 sur le palmarès Billboard Hot 100 et a sorti neuf albums. En 2019, Forbes a estimé la valeur nette de Drake à environ 150 millions de dollars.

Sans surprise, les investissements judicieux du rappeur ont porté leurs fruits, et il vaut maintenant environ 180 millions de dollars en 2021. Il a récemment porté une tenue d’un million de dollars après avoir terminé son concert de la tournée Assassination Vacation en 2019. Les chaînes YouTube qui décomposent les tenues de célébrités révèlent le Coût:

Une montre Richard Mille RM 69 d’une valeur de 750k $, une veste Brioni personnalisée d’une valeur de 11000 $, un col polo Tom Ford d’une valeur de 2000 $, un pantalon Tom Ford d’une valeur de 1000 $, des chaussures en crocodile d’une valeur de 15000 $

L’estimation de la valeur nette de Drake n’inclut pas non plus l’avion privé Boeing 767 de 185 millions de dollars qu’il pilote. Il a reçu l’avion de Cargojet gratuitement en 2019 pour générer de la publicité. Il est meublé de fauteuils en cuir, de canapés en velours moelleux et d’un intérieur recouvert de moquette.

Le manoir de 50 000 pieds carrés de Drake à Toronto était estimé à 150 millions de dollars par GQ.

Le rappeur n’a épargné aucune dépense pour l’intérieur de son manoir. «La maison de Drake ressemble au type d’endroit qui vous fait payer une bouteille de vodka Tito’s avant de vous laisser entrer», a plaisanté une personne sur Twitter – partageant quelques images de la maison du rappeur.

Le manoir comprend un terrain de basket-ball réglementaire NBA de taille normale, entre autres commodités. Le rappeur amasse également pas mal de collection de sacs Hermès Birkin. Drake a déclaré au Hollywood Reporter qu’il collectait les sacs exclusifs pour sa future épouse. Chaque dos coûte entre 40 000 $ et 500 000 $ et Drake en possède plusieurs.

Comment la valeur nette de Drake se compare-t-elle à celle de Kanye West et Jay-Z?

Drake tombe bien en dessous de ses collègues rappeurs Kanye West et Jay-Z en termes de valeur nette globale. La valeur nette de Kanye West est estimée à 3,2 milliards de dollars en 2021. La valeur nette de Jay-Z est estimée à environ 1,4 milliard de dollars en 2021. Jay-Z a été le tout premier milliardaire du hip-hop, mais la concurrence est féroce.

Valeur nette de Kanye West – 3,2 milliards de dollars Valeur nette de Jay-Z – 1,4 milliard de dollars Valeur nette de Sean Combs – 885 millions de dollars Valeur nette de Dre – 820 millions de dollars Valeur nette d’Eminem – 230 millions de dollars Valeur nette de Master P – 200 millions de dollars Valeur nette d’utilisation – 180 millions de dollars Valeur nette de Drake – 180 millions de dollars Valeur nette de Ice Cube – 160 millions de dollars Valeur nette de Charrell Williams – 150 millions de dollars