Quelle est la valeur nette de Kanye West ? Cela dépend à qui vous demandez. Voici la vraie valeur nette de ce rappeur devenu magnat de la mode.

En mars 2021, Bloomberg a publié un rapport sur la valeur nette de Kanye, en le basant sur la valeur de sa marque de mode Yeezy. La ligne de mode a actuellement un accord avec Adidas et est l’une des préférées des sneakerheads. La valeur de la marque est estimée entre 3,2 et 4,7 milliards de dollars en raison de son accord avec Adidas. Mais ce n’est qu’une partie de la valeur nette totale.

Yeezy s’attend également à lancer une collection Gap plus tard cet été dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 970 millions de dollars. Étant donné que Kanye West est le seul propriétaire de la marque Yeezy, la valeur de la marque de mode est intégrée aux estimations de la valeur nette de Kanye West mises à jour. Voici une ventilation mise à jour et des estimations différentes.

Estimation de la valeur nette de Kanye West #1 – 6,11 milliards de dollars

Source : Bloomberg

Mode YeezyAccord Adidas – 3,2 milliards de dollarsAccord d’écart – 970 millions de dollarsLe total – 4,17 milliards de dollarsSkims Shapewear – 1,7 milliard de dollarsEspèces et actions – 122 millions de dollarsCatalogue de musique – 110 millions de dollarsLe total – 1,94 milliard de dollarsTotal – 6,11 milliards de dollars

Après la publication du rapport Bloomberg, Forbes a repoussé. La publication est synonyme de suivi de richesse parmi les riches et les célébrités. Forbes dit que les chiffres de Bloomberg ne sont “pas vrais, d’après nos calculs”. Forbes estime que la valeur nette de Kanye West est d’environ 1,8 milliard de dollars.

“L’article de Bloomberg cite un rapport d’UBS sur ses entreprises – le même document que Forbes a vu plus tôt ce mois-ci”, a déclaré Madeline Berg de Forbes. « La banque a fait un certain nombre d’hypothèses basées sur des prévisions de bénéfices futurs, en particulier pour Yeezy Gap, qui n’a même pas encore été lancé. Les documents bancaires comme celui-ci sont bien connus pour décrire les évaluations futures du meilleur scénario possible. »

En d’autres termes, le rapport de Bloomberg est basé sur les estimations élogieuses de Kanye concernant ses entreprises. En réalité, le partenariat Yeezy Gap n’a pas été lancé ; il n’a rapporté aucun revenu, encore moins aucun profit.

Estimation de la valeur nette de Kanye #2 – 1,8 milliard de dollars

Source : Forbes

Forbes affirme que son estimation de 1,8 milliard de dollars est plus fondée sur la réalité que le rapport initial de Bloomberg. Ce nombre est basé sur les revenus actuels, qui sont un prédicteur beaucoup plus fiable des attentes futures.

Vous remarquerez que le catalogue de musique du rappeur ne vaut que 110 millions de dollars. Comment cela se compare-t-il aux autres rappeurs? Il est en tête de liste avec ses investissements dans la mode, mais sans eux, il n’apparaîtrait même pas dans la liste des dix rappeurs les plus riches.

Valeur nette de Kanye West – 1,8 milliard de dollarsValeur nette de Jay-Z – 1,4 milliard de dollarsValeur nette de Sean Combs – 885 millions de dollarsDr. Valeur nette de Dre – 820 millions de dollars Valeur nette d’Eminem – 230 millions de dollars Valeur nette de Master P – 200 millions de dollars Valeur nette d’Usher – 180 millions de dollars Valeur nette de Drake – 180 millions de dollars Valeur nette d’Ice Cube – 160 millions de dollars Valeur nette de Pharrell Williams – 150 millions de dollars