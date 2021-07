Quelle est la valeur nette de Lance Bass ?

Lance Bass est l’un des quatre tout nouveaux animateurs de l’émission de téléréalité bien-aimée / dérangée d’ABC Bachelor in Paradise, et si la saison 7 n’est pas entièrement composée de chansons de NSYNC, je déposerai personnellement une plainte. Lance co-anime l’émission avec Lil Jon, Titus Burgess et David Spade, et les esprits curieux / profondément curieux veulent savoir ce qu’il est payé pour le concert. Et aussi ce qu’il a été payé pour NYSYNC. Et aussi sa valeur nette. Fondamentalement, nous avons beaucoup de questions sur Lance’s Bachelor $$$ – d’autant plus que nous savons que Chris Harrison a été payé des MILLIONS pour héberger BiP – et nous nous sommes consacrés à trouver des réponses. Trouvez une ventilation complète de la valeur nette de Lance Bass ci-dessous, bye (bye bye)!

Obvi, Lance a gagné une tonne d’argent avec NSYNC

Mais sachez qu’être un boys bander professionnel n’est pas toujours payant, juste au cas où c’est un cheminement de carrière que vous envisagez. Le manager d’origine de NSYNC, Lou Pearlman, a fini par être le pire (il est allé en prison pour un stratagème de Ponzi) – et à cause de ses manières prétendument manipulatrices, Lance et ses copains ont à peine été payés pendant un certain temps. Au fur et à mesure, ils n’ont reçu que 10 000 $ chacun après un album entier de tournées, d’apparitions, de ventes et de promotion.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Lance Bass a fait un documentaire sur l’expérience (donc oui, il avait beaucoup de sentiments), et a dit que Lou avait emmené le groupe dîner pour leur donner leurs chèques de 10 000 $. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a vraiment réalisé à quel point la situation était incertaine. “J’ouvre l’enveloppe, je vois le chèque, et oh, mon Dieu, mon cœur a coulé”, a-t-il dit. “Je ne pouvais pas croire le numéro que je regardais. Le chèque était de 10 000 $. Et pour ne pas avoir l’air ingrat, car 10 000 $, c’est beaucoup d’argent. Mais quand vous le comparez au nombre d’heures que nous avions consacré à ce groupe pendant des années, cela ne touchait même pas le salaire minimum. Du tout. ” Il a également noté que “Lou donnait l’impression que nous étions tellement endettés qu’il faudrait beaucoup de temps avant de voir de l’argent réel.”

Ne vous inquiétez pas, cependant, cette histoire a une fin heureuse : NSYNC a finalement signé un accord de 12 millions de dollars avec Jive Records, et maintenant tout le monde est très riche. Yay!

Le baccalauréat potentiel de Lance à Paradise Paycheck? Probablement autour de ~ 500k $

C’est entièrement spéculatif, mais moi, un mathématicien célibataire, je pense que Lance et ses collègues co-animateurs gagnent 500 000 $ chacun. Voici comment je suis arrivé à ce nombre :

Salaires Bachelor et Bachelorette.

Les leads gagnent entre 100 000 et 250 000 dollars par saison, et bien que vous puissiez penser que les hôtes gagneraient quelque chose de similaire, IDK. On dirait qu’il n’y a aucun moyen que Lance fasse ce “petit” étant donné qu’il est très célèbre et que les stars de Bachelor / Bachelorette sont … lol, non.

Le salaire de Chris Harrison.

L’ancien animateur gagnait environ 2,6 millions de dollars par saison, et vous pourriez aussi penser que Lance et ses co-animateurs gagneraient la même chose. Buuuuuut, il est impossible qu’ABC paie à quatre hôtes 2,6 millions de dollars chacun pour Bachelor in Paradise alors que leur budget précédent était le quart de celui-ci.

Si l’on considère qu’ABC disposait d’un budget de 2,6 millions de dollars initialement réservé à Chris, il est logique qu’ils se répartissent cela en quatre entre les quatre nouveaux animateurs ! Ergo : Lance Bass gagne probablement environ 500 000 $ pour Bachelor in Paradise, FIN.

Ce contenu est importé de Giphy. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Quelle est la valeur nette totale de Lance Bass, demandez-vous?

Ce serait 22 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. À cause principalement de cet argent de boyband doux et doux, mais aussi parce qu’il a participé à de nombreuses entreprises commerciales différentes – y compris des restaurants, un mixeur de cocktails, une course à Broadway dans Hairspray et divers accords de parrainage. Tout ce travail acharné a définitivement porté ses fruits car la valeur nette de Lance est presque le double de celle de ses collègues stars de NSYNC, moins prolifiques, comme Chris Kirkpatrick (10 millions de dollars), JC Chasez (16 millions de dollars) et Joey Fatone (6 millions de dollars) . (Pendant ce temps, Justin Timberlake est là avec 250 millions de dollars.)

Kay, ça y est, au revoir…

… ne recommence plus …

… ne recommence plus …

BYE BYE.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io