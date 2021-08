Ce n’est pas dramatique, mais je suis sûr à 10/10 que Kaitlyn Bristowe est la personne la plus riche qui se cache dans les salles infestées de roses et très certainement hantées de Bachelor Nation. Kaitlyn a gagné beaucoup d’argent depuis qu’elle a rejoint cette franchise et a été extrêmement intelligente avec ses diverses sources de revenus – choisissant à la fois de s’associer à des marques et de démarrer elle-même plusieurs entreprises prospères, tout en co-animant The Bachelorette et en profitant de sa danse avec le Gains d’étoiles. Alors allons-y, car la valeur nette totale de Kaitlyn est vraiment impressionnante au point que je pense à un changement de carrière.

Kaitlyn a gagné environ 100 000 $ avec The Bachelorette

Kaitlyn a commencé son parcours Bachelor Nation en participant à The Bachelor, où elle n’a été payée littéralement rien, lol. En fait, elle a probablement perdu de l’argent étant donné que les candidats doivent payer pour tous leurs vêtements, leurs cheveux et leur maquillage. Nous le savons parce que l’ancienne candidate Jillian Harris a écrit un article de blog pas du tout supplémentaire dans lequel elle a révélé qu’elle avait réhypothéqué sa maison pour financer son temps dans l’émission. Aider.

Mais les choses ont changé lorsque Kaitlyn a été choisie pour The Bachelorette. Ce qui veut dire qu’elle a eu bien plus que zéro dollar. L’auteur Amy Kaufman, qui a écrit un livre entier sur la série, explique qu’il est “incroyablement rare pour quelqu’un de faire moins de six chiffres”, supposons donc que Kaitlyn a gagné autour de cela (bien que cela aurait pu être encore plus élevé).

Et elle en a fait un autre ~ 345 000 $ de ‘DWTS’

Tous les participants de Dancing with the Stars remportent une certaine somme d’argent, mais Kaitlyn legit a remporté l’intégralité du concours, elle a donc remporté le jackpot. Combien, précisément ? Tout le chemin du retour en 2010, Gawker (via Variety) a rapporté que les concurrents gagnent 125 000 $ pour s’inscrire et 345 000 $ s’ils gagnent.

^ Le visage de quelqu’un qui sait qu’elle vient de gagner des centaines de milliers de dollars.

Kaitlyn gagne beaucoup d’argent en hébergeant «The Bachelorette»

Kaitlyn a co-animé la saison de Katie Thurston de The Bachelorette avec Tayshia Adams, et est actuellement en train de co-animer la saison de Michelle Young. Bien que nous ne connaissions aucun de leurs salaires exacts, nous avons des informations qui peuvent nous aider à faire une supposition éclairée.

Chris Harrison gagnait environ 8 millions de dollars par an, mais il a évidemment animé trois émissions : The Bachelor, The Bachelorette et Bachelor in Paradise. Cela représente environ 2,6 millions de dollars par saison. Mais !!! Chris a fait cela après des années à animer l’émission, ce qui signifie qu’il a probablement eu la chance de renégocier son contrat plusieurs fois. Nous savons également que Katie et Tayshia ont négocié leurs salaires avec ABC après la saison de Katie, Variety rapportant que “les contrats d’Adams et de Bristowe incluent des options pluriannuelles”.

Dans! Conclusion! Katie et Tayshia gagnent probablement beaucoup, et potentiellement plus d’un million de dollars.

Ses frais Instagram sont énormes

Kaitlyn fait une tonne de contenu sponsorisé et de recommandations sur votre ancien Insta. Voir:

Nous ne savons pas exactement combien elle gagne, car littéralement pourquoi aurait-elle jamais divulgué cela, mais selon speakrj, qui décompose les statistiques des influenceurs Instagram, elle peut probablement exiger environ 4 000 $ par publication sponsorisée en fonction de son suivi. Cela dit, Sarah Boyd de Simply a déclaré à Refinery29 en 2018 qu’un million d’abonnés équivaut à des tarifs commençant à 10 000 $, et Kaitlyn a 1,9 million d’abonnés au moment d’écrire ceci, donc …

Quoi qu’il en soit, en plus des publications sponsorisées, Kaitlyn gagne également de l’argent grâce à son podcast Off the Vine with Kaitlyn Bristowe, qui obtient un million de téléchargements par épisode :

Kaitlyn dirige * deux * entreprises

Entreprise numéro un ? Dew Edit, qui vend des chouchous et des accessoires pour cheveux, et fait bien des dingues. L’entrepreneur rapporte que Kaitlyn a “sorti un total de 100 produits et neuf collections, dont certaines se sont vendues en quelques minutes”.

Entreprise numéro deux ? Vin! Duh. Spade & Sparrow est disponible dans certains magasins, y compris Walmart en Californie.

Alors, quelle est la valeur nette totale de Kaitlyn Bristowe ?

Plusieurs points de vente rapportent que c’est quelque part autour de 3,5 millions de dollars, mais honnêtement, ce ne serait pas une énorme surprise s’il était plus élevé – surtout à la lumière de son nouveau concert d’hébergement de Bachelorette. Félicitations à Kaitlyn pour être un génie des affaires, maintenant s’il vous plaît donnez-moi tous vos conseils. 😉

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

