Quelle est la viabilité de l’énergie solaire ?

Encore une fois, la tendance est de ridiculiser cela comme coûteux et inefficace. Cette courte vidéo démystifiante sur l’énergie éolienne et solaire de PragerU a accumulé près de trois millions et demi de vues. D’autres prétendent qu’il faudrait couvrir la moitié de la campagne avec des panneaux solaires pour fournir suffisamment d’énergie à une fraction de nos grandes villes. Mais ces affirmations sonnent-elles vraies ?

La première maison britannique entièrement alimentée à l’énergie solaire a été achevée en 2015. Appelée à juste titre Solar House, jetez-y un coup d’œil ici. Encore plus impressionnant, le premier avion solaire à avoir fait le tour du monde l’a fait en 2015-6. D’accord, c’est un avion ultra-léger, et il faudra des décennies voire des décennies avant que la technologie ne soit suffisamment avancée pour transporter des passagers même sur quelques kilomètres, mais considérez ceci, la technologie a augmenté de façon exponentielle, et en même temps son coût a été plongeant. Aujourd’hui, une clé USB de 256 Go de bonne qualité vous coûtera moins de 30 £. (Une bonne qualité signifie que l’on n’a pas acheté via Amazon). Si vous avez moins de 40 ans, vous aurez peut-être du mal à croire la déclaration suivante, mais elle est néanmoins vraie.

Le 9 juin 1989, une publicité pour un ordinateur Tandon dans le London Times proposait une machine à la pointe de la technologie avec un disque dur de 20 Mo pour 999 £. Pour seulement 100 £ supplémentaires, le lecteur pouvait acheter une machine avec un disque dur de 40 Mo. Non, ce n’est pas une erreur d’impression, en 1989, une machine qu’une personne de la classe moyenne inférieure aurait pu acheter pour un usage domestique vous aurait coûté un grand ou plus et vous aurait donné 40 Mo d’espace disque dur. Microsoft Office occupe environ 2 Go. En 1990, la disquette aujourd’hui disparue contenait 1,44 Mo de données et vous coûterait environ 1 £. Comparez cela avec la clé mémoire de 256 Go susmentionnée.

Le prix de l’informatique a tellement baissé en raison principalement de l’investissement. Imaginez maintenant des investissements à la même échelle dans l’énergie solaire, en développant de nouvelles cellules à longue durée de vie qui captent et convertissent plus d’énergie que nous pensons actuellement possible. L’énergie solaire bon marché qui nous permettra d’éliminer le charbon, le pétrole et le gaz pour produire de l’électricité n’est pas une chimère. Plutôt que de mieux reconstruire, nous devons construire en avant et en nouveau.

