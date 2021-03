Quelle est l’amende et combien de points sont perdus pour possession d’un appareil de détection radar

La modification de la carte de points approuvée par le Conseil des ministres affecte également l’utilisation des appareils dont les conducteurs les plus «avertis» profitent pour éviter les radars et les amendes. Détecteurs et inhibiteurs de radar, Ils ont déjà été persécutés mais c’est désormais que la barrière concernant leur utilisation sera resserrée à la suite de ces changements de sanctions.

Selon le nouveau tableau de déduction des points, non seulement l’utilisation est pénalisée mais aussi l’adhésion d’un brouilleur radar. C’est-à-dire que si avant qu’un agent de la circulation ne s’arrête, il détecte l’un de ces dispositifs dans le véhicule, la plainte entraînera la perte de 6 points sur le permis. L’amende qui accompagne cette sanction peut atteindre 6 000 euros. En cas de localisation de l’atelier où l’appareil a été installé, celui-ci doit répondre avec jusqu’à 30 000 euros de sanction pécuniaire.

Dans le cas de l’utilisation juste un détecteur au lieu d’un inhibiteur (ce qui annule la possibilité que le radar détecte des excès de vitesse), la pénalité peut atteindre les 500 euros et le retrait de 3 points de la carte. De même, l’appartenance est également considérée comme un délit.

Cependant, si ce qui est utilisé c’est un avertissement qu’aucun type d’infraction n’est violé. Les avertisseurs sont, par exemple, les fonctionnalités du GPS qui signalent les radars fixes et celles de section le long de l’itinéraire. Son utilisation n’est ni sanctionnée ni poursuivie car elle informe le conducteur pendant le trajet des mêmes informations qui peuvent être consultées, par exemple, sur Internet. La Direction générale du trafic met généralement à jour sa liste de radars fixes et de section sur son site Web, afin que tout le monde puisse les consulter et être mis à jour. sur l’emplacement de ces appareils.