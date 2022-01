Quelle est l’amende pour entrer dans une zone réglementée avec la mauvaise étiquette DGT ? | Moteur

C’est ce que vous devez savoir sur les restrictions dans les zones à faibles émissions de la loi sur le changement climatique et la transition énergétique.

Depuis début décembre 2021, nous avons déjà le texte final de la modification de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière, un nouveau règlement qui entre en jeu trois mois après sa publication au Journal officiel de l’État, bien que quelques changements ont déjà pris effet le lendemain de leur publication.

Quoi qu’il en soit, parmi tous les ensembles de changements dans le nouveau code de la route, l’un se concentre sur l’environnement, sur le plan de l’Espagne pour atteindre la neutralité climatique en 2050. C’est pourquoi dans ce nouveau code de la route de nouvelles infractions dérivées de la zone à faibles émissions ont été imposées.

Ainsi, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il sera considéré comme grave de ne pas respecter les restrictions de circulation découlant de l’application des protocoles sur la pollution et les zones à faibles émissions, pouvant recevoir une amende de 200 euros.

La DGT a partagé une série de conseils qui aident les conducteurs à apprendre à conduire avec plus de prudence et à éviter les accidents les plus courants.

Tout cela est lié à Loi sur le changement climatique et la transition énergétique approuvée en mai dernier au Congrès, qui oblige les municipalités de plus de 50 000 habitants à établir des zones à faibles émissions en 2023, comme c’est déjà le cas dans des villes comme Madrid et Barcelone.

Après sa mise en place, il touchera quelque 149 localités, soit 52% des habitants de l’Espagne. D’autre part, la réglementation touche également les communes de plus de 20 000 habitants si la qualité de l’air est mauvaise.

Une fois ces zones à faibles émissions établies, Seuls les véhicules qui ont la marque environnementale DGT pourront y accéder Il s’agit notamment de l’étiquette 0, de l’étiquette ECO, de l’étiquette C et de l’étiquette B.

Concernant le « Label 0 émissions » en bleu, il est attribué aux véhicules électriques à batterie ou à autonomie étendue ainsi qu’aux hybrides rechargeables d’une autonomie minimale de 40 km.

Le label ECO vert et bleu concerne les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules de plus de huit places et les véhicules de fret hybrides rechargeables d’une autonomie inférieure à 40 km, mais également les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules fonctionnant au gaz naturel.

L’autocollant vert C concerne les voitures particulières et les camionnettes à essence immatriculées à partir de janvier 2006 et le diesel à partir de 2014. Enfin, l’étiquette jaune B concerne les voitures particulières et les camionnettes à essence immatriculées à partir de janvier 2000 et le diesel à partir de janvier 2006.