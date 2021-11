Quelle est l’efficacité de la publicité sur Facebook ? (Guide complet)

Les médias sociaux ont conquis le monde et avec eux, Facebook, le plus grand réseau social, est à sa tête. La vitesse à laquelle il a décollé était étonnante ; il y a dix ans, seuls les étudiants étaient sur des sites de réseaux sociaux comme Facebook. Aujourd’hui, vous pouvez voir que tout le monde fait défiler son téléphone ou son ordinateur portable pour vérifier les mises à jour de ses amis et de sa famille sur Facebook.

Depuis que Facebook a annoncé avoir changé l’algorithme utilisé pour afficher les publicités dans le fil d’actualités, il y a eu un débat intense sur la question de savoir si les entreprises devraient utiliser Facebook pour le marketing sur les réseaux sociaux ou non.

Il peut être difficile de savoir si vos publicités Facebook sont efficaces et ce que vous pouvez faire pour les rendre plus efficaces. Il y a beaucoup de débats sur l’efficacité des publicités Facebook et comment elles se comparent à d’autres types de publicités, telles que Google Ads.

Certains prétendent que les entreprises ne devraient pas du tout faire de publicité sur Facebook. Cependant, croiriez-vous que le marketing et la publicité sur Facebook peuvent être à la fois très efficaces et très abordables ? Dans cet article, nous explorerons comment les entreprises peuvent utiliser la publicité Facebook pour atteindre leur public cible et les méthodes pour mesurer son efficacité.

Statistiques de Facebook

Avant de poursuivre la lecture, jetons d’abord un coup d’œil aux statistiques de Facebook. Avec à peu près 2,89 milliards d’utilisateurs actifs mensuels depuis le deuxième trimestre 2021, Facebook est la plus grande plate-forme de réseau social au monde. Avec un nombre d’utilisateurs aussi important, il n’est pas étonnant que tant de personnes fassent de la publicité sur Facebook.

Aux États-Unis seulement, il y a plus de 190 millions d’utilisateurs sur la plate-forme. Cela représente plus de la moitié de l’ensemble de leur base d’utilisateurs. 56% de l’audience totale de Facebook sont des hommes, tandis que seulement 44% s’identifient comme des femmes.

L’étude a révélé que 9,4% du total des utilisateurs actifs de Facebook dans le monde sont des femmes âgées de 18 à 24 ans, tandis que les utilisateurs masculins âgés de 25 à 34 ans constituaient le groupe démographique le plus important sur la plate-forme de médias sociaux.

Au 2ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires de Facebook était de 29,08 milliards de dollars, principalement à partir d’annonces. C’est une augmentation de 59 % par rapport à l’an dernier. Cependant, l’utilisation quotidienne stagne en Europe et aux États-Unis.

Selon Ben Simkin, « de plus en plus d’entreprises se tournent vers Facebook comme support publicitaire parce qu’il est abordable et facile à utiliser ». Un domaine où les entreprises peuvent réussir avec Facebook est explicitement utilisé comme outil de génération de leads. Les entreprises peuvent créer des groupes Facebook et offrir un contenu précieux aux personnes intéressées par leur entreprise ou leur créneau.

Ce qui est plus excitant et surprenant à entendre, c’est que la plupart des utilisateurs visitent le site via un appareil mobile. La question est de savoir comment les entreprises peuvent puiser dans ce vaste réseau pour atteindre ces millions de personnes ? Il n’y a qu’une seule façon de le faire est d’utiliser la publicité Facebook.

La publicité sur Facebook fonctionne-t-elle ?

C’est une question parfaitement raisonnable, peu importe à quel point vous êtes familiarisé avec les médias sociaux payants en général ou la publicité sociale payante sur Facebook en particulier. Après tout, l’ensemble du processus peut sembler un peu déroutant au début. Vous pourriez avoir de nombreuses questions telles que :

Quels types d’annonces existe-t-il ? Quelles sont leurs différences ?Combien coûtent les réseaux sociaux payants sur Facebook ?Comment choisir le bon type de publicité pour toucher votre audience et obtenir les meilleurs résultats ?

La réponse est simple : il existe différents types de publicités Facebook qui sont les meilleures pour les conversions et l’efficacité. Une publicité efficace, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, suit ces trois étapes :

Comprenez vos objectifs commerciaux et définissez le succès.Définissez clairement votre public cible.Choisissez le bon type de publicité payante sur les réseaux sociaux pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.Analysez les stratégies qui fonctionnent le mieux (puis répétez-les).

Comment les entreprises peuvent-elles utiliser efficacement la publicité sur Facebook ?

La source: Entreprise Facebook

La publicité sur Facebook est une excellente occasion pour les entreprises de promouvoir leurs produits et services. En tant que spécialistes du marketing, nous savons que la plate-forme a une portée immense et fournit de nombreuses données pour créer des publicités convaincantes pour votre public. De plus, les options de création d’une publicité sont assez diverses, avec de nombreux types de formats d’annonces et de ciblage disponibles. Voici quelques façons dont les entreprises peuvent utiliser efficacement la publicité Facebook :

Concentrez-vous sur le bon public

Avant de commencer à utiliser les publicités Facebook, assurez-vous de connaître votre marché cible. Qui voulez-vous toucher en particulier ? Autant que possible, essayez de vous concentrer sur le fait de parler à un public très ciblé. Votre objectif doit être de créer des publicités convaincantes qui attireront le bon public vers vos produits et services.

Une fois qu’ils sont engagés dans vos publications ou pages, il vous est plus facile de communiquer et de fournir du contenu à valeur ajoutée afin que leur intérêt pour votre produit augmente avec le temps. Plus vous pourrez communiquer avec eux, meilleures seront vos annonces. Cela signifie qu’ils seront plus susceptibles de prendre des mesures sur vos annonces et éventuellement d’acheter chez vous.

Identifiez vos mots clés cibles

L’étape suivante consiste à identifier vos mots clés cibles afin de créer des annonces attrayantes pour ce public particulier. Assurez-vous de savoir qui ils sont, leurs intérêts et comment vous pouvez les contacter grâce aux mots qu’ils utilisent lors de la recherche d’un produit ou d’un service particulier en ligne.

En faisant cela, il vous sera beaucoup plus facile de créer des publicités pertinentes avec une incitation à l’action sur laquelle ils aimeraient cliquer. Enfin, pour vraiment capter l’attention de votre marché cible sur Facebook, assurez-vous que votre texte publicitaire est accrocheur et accrocheur.

Explorez les options avancées dans votre gestionnaire de publicités Facebook

Une fois que vous avez identifié la bonne audience et les bons mots-clés, il est maintenant temps d’opter pour des options plus avancées sur votre gestionnaire de publicités Facebook. Ceux-ci inclus:

Limite de fréquence de votre annonce : Vous pouvez limiter la fréquence à laquelle les internautes voient votre annonce après avoir cliqué dessus en définissant une limite du nombre d’expositions. Cela signifie que quiconque clique sur votre annonce ne verra votre annonce que X fois au total.

Plus la limite du nombre d’expositions est élevée, plus le coût par clic est bas et vice versa. La raison pour laquelle les entreprises utilisent cette méthode est de ne pas trop contrarier leurs clients potentiels avec des messages non pertinents de leur part par une publicité excessive.

Suivi des conversions : Si vous souhaitez mesurer l’efficacité des publicités Facebook, vous devez configurer le suivi des conversions. Cela vous aidera à savoir exactement combien de personnes qui ont vu vos annonces finissent par acheter un produit ou un service sur votre site Web. Vous pouvez utiliser Google Analytics pour voir combien de clics vous avez obtenus de Facebook.

Créez des annonces de reciblage : Vous vous souvenez quand nous parlions de cibler le bon public afin de maximiser votre portée ? L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de créer des publicités de reciblage.

Autant que possible, essayez d’informer votre clientèle qu’ils pourraient voir une publicité s’ils visitent un autre site après avoir fait des achats avec vous sur Facebook.

Assurez-vous simplement qu’il ne leur apparaît pas comme du spam et qu’il continue de fournir du contenu à valeur ajoutée afin que leur intérêt pour votre produit augmente au fil du temps jusqu’à ce qu’ils finissent par acheter à nouveau chez vous.

Ajouter des annonces de produits dynamiques : Les annonces de produits dynamiques sont similaires aux annonces de reciblage, mais elles peuvent cibler des personnes qui ont déjà visité votre site une fois ou qui ont effectué une transaction avec vous. Il est préférable que le message de ces annonces de produits dynamiques soit adapté à l’action que vos clients potentiels viennent de faire sur votre site Web.

Par exemple, s’ils ont visité une page de produit pour les chaussures pour hommes, la copie de l’annonce doit souligner que vous avez ce style particulier en stock et offrir une remise.

Créer une audience personnalisée : À l’aide des outils de publicité Facebook, vous pouvez facilement créer des audiences personnalisées en fonction des intérêts et des données démographiques. Cela signifie simplement qu’il sera plus facile de cibler les utilisateurs qui aiment certaines marques ou certains produits ainsi que ceux qui vivent dans des zones spécifiques déterminées par l’emplacement.

Utiliser des publicités vidéo : Si vous voulez vous assurer que vos publicités Facebook fonctionnent mieux et ont plus d’impact, il est préférable de créer des publicités vidéo. Cela peut être fait en mettant simplement en ligne une vidéo pertinente sur votre page Facebook ou en en créant une à partir de zéro avec l’aide d’une agence experte.

Avec cette approche, vous pourrez non seulement créer une image professionnelle pour votre marque, mais également maximiser les taux de conversion, car il est prouvé que les vidéos captent l’attention des gens beaucoup plus facilement que les mots seuls.

Aujourd’hui, de nombreuses marques ont déjà remplacé leurs méthodes publicitaires traditionnelles par des publicités en ligne car elles savent que les réseaux sociaux comme Facebook ou Snapchat leur offre beaucoup de potentiel pour toucher leur marché cible à moindre coût.

Créer un contenu de qualité et utiliser des méthodes de ciblage efficaces vous aidera certainement à tirer le meilleur parti de vos publicités Facebook sur les réseaux sociaux. La mise en place de ces campagnes promotionnelles prend beaucoup de temps et d’énergie, mais cela en vaut la peine au final et est susceptible d’entraîner une augmentation significative du trafic vers votre site Web en provenance des médias sociaux.

Pourquoi devriez-vous utiliser les publicités Facebook pour votre entreprise

Bien que le marketing de contenu organique via un article de blog ou du contenu sur les réseaux sociaux soit excellent, les publicités Facebook sont un moyen puissant de promouvoir votre marque, vos produits ou vos services auprès de votre marché cible. Vous pouvez toucher plus de personnes avec une publicité sur Facebook qu’avec des campagnes traditionnelles dans les magazines et les journaux.

Pour un faible coût par clic, vous ne payez que lorsqu’un internaute clique sur votre annonce. Cela signifie qu’il est beaucoup moins cher de faire de la publicité sur Facebook que sur d’autres médias ; par conséquent, vous obtiendrez ce que vous voulez tout en maintenant les coûts bas.

De plus, les publicités peuvent être adaptées spécifiquement à chaque utilisateur en fonction de son historique de navigation, des informations de son profil Facebook et de ce qu’il a « aimé » précédemment. Les résultats que vous obtenez grâce aux publicités sont de vraies personnes qui interagissent avec le contenu et se transforment en prospects qui contribuent aux ventes.

Maintenir une bonne présence sur Facebook est vitale pour le succès de toute entreprise, car c’est vraiment la plus grande plate-forme pour attirer votre public. En outre, de nombreux sites réputés proposent des publicités sur Facebook basées sur les recommandations d’autres utilisateurs. Votre annonce peut se retrouver directement devant votre client idéal et votre public cible.

