Quelle est l’efficacité des anticorps contre les variantes Delta, Delta plus ? Voici ce que disent les experts

Même si la deuxième vague de Covid-19 s’est considérablement apaisée dans toutes les régions du pays, il existe des craintes liées aux nouvelles variantes du coronavirus, y compris les variantes Delta et Delta plus ; l’efficacité des anticorps contre ces variantes est l’une des plus grandes craintes des gens. Le Dr Vikas Maurya, qui est le directeur et HOD, Pneumologie à l’hôpital Fortis de Delhi a déclaré à l’Indian Express que les patients qui ont été contractés à partir de la variante Delta Covid-19 et qui se sont rétablis depuis auront certainement des anticorps contre le virus. Cependant, il était possible que les anticorps développés chez les patients, qui ont été contractés avec la souche d’origine du coronavirus, ne leur confèrent pas une protection adéquate contre les nouvelles variantes. Le Dr Maurya a en outre déclaré qu’il n’avait heureusement pas rencontré de patients infectés pour la deuxième fois par la variante delta après s’être remis du virus plus tôt.

Les vaccins Covid-19 sont-ils efficaces contre les nouvelles variantes ?

Dans une découverte importante, un groupe de chercheurs a récemment découvert que la variante delta du virus était environ 8 fois moins sensible aux anticorps générés par les vaccins Covid-19. L’étude qui a été menée par le Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease avait également des scientifiques indiens dans le cadre de l’étude.

Le Dr Trupti Gilada, médecin consultant en maladies infectieuses, à l’hôpital Masina, a déclaré à l’Indian Express qu’il n’y avait aucune preuve que les anticorps ne fonctionnent pas contre les nouvelles variantes et a ajouté que les anticorps développés naturellement ou par le biais d’un vaccin agissent contre la variante delta. Le Dr Trupti a déclaré que la paire de vaccins actuellement disponibles en Inde est efficace contre la variante delta jusqu’à 75 % en cas d’infection symptomatique et 95 % en cas d’infection extrêmement grave, d’hospitalisation ou de décès. Sur une note optimiste, le Dr Trupti a en outre déclaré que les masques faciaux et les vaccins sont les deux armes les plus importantes contre le virus et si une population importante est vaccinée, le pays pourrait très bien éviter la troisième vague de coronavirus.

