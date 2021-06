Quelle est l’espérance de vie en Espagne ?

04/06/21 à 20:57 CEST

L’espérance de vie est l’un des principaux indicateurs de bien-être d’une société. Concrètement, il exprime le nombre moyen d’années qu’une personne vivra depuis sa naissance et il varie énormément entre les différents pays du monde. L’Espagne, comme en témoignent les données de la Banque mondiale, fait partie des dix premiers pays ayant l’espérance de vie la plus longue depuis de nombreuses années. À l’heure actuelle, et selon les données les plus récentes compilées par cette organisation internationale, l’espérance de vie dans notre pays serait de 83 ans. Environ 80 ans hommes et environ 86 femmes.

Comme Manuel Franco, professeur de médecine préventive et de santé publique à l’Université d’Alcalá de Henares, l’explique dans l’environnement spécialisé Con Salud, les raisons d’une espérance de vie aussi élevée ne sont pas tout à fait claires, mais « Il y a des facteurs tels que l’alimentation, le type de problèmes sociaux, l’absence de conflits armés ou la qualité des soins dans le système de santé qui influencent le vieillissement en bonne santé. “Cependant, et en raison de la pandémie actuelle de coronavirus, les chiffres de l’espérance de vie dans notre pays ont diminué tant chez les hommes que chez les femmes.

Concrètement, et selon des recherches menées par des démographes et épidémiologistes britanniques, ces chiffres sont passés de 80,45 ans à 79,60 ans pour les hommes et de 85,99 ans à 85,21 ans pour les femmes. Comme ils le soulignent dans El Plural, “Il faudrait remonter à 2012 pour trouver des données d’espérance de vie similaires”. Outre le coronavirus, les principales causes de décès dans notre pays sont les cardiopathies ischémiques, la maladie d’Alzheimer, le cancer du poumon, le cancer du colon et du rectum, le cancer du sein, les accidents vasculaires cérébraux, la MPOC et le suicide.

Cependant, et avec le plan de vaccination contre le coronavirus en cours, le monde espère revenir à une certaine normalité dans les prochains mois. En le retirant de l’équation, et selon une nouvelle étude de l’Université de Washington, l’Espagne pourrait occuper la première position dans le classement mondial des pays ayant la plus longue espérance de vie d’ici 2040. Plus précisément, comme ils le soulignent dans National Geographic, “Nous vivrons en moyenne 85,8 ans au total, reléguant le Japon, âgé de 85,7 ans, à la deuxième place du classement”.

Ces chiffres dépendent de multiples conditions et appartiendraient au scénario le plus optimiste. Comme nous l’avons vu, l’espérance de vie varie en fonction de nombreuses variables, parmi lesquelles le sexe et le pays de résidence. Cependant, il existe également des différences entre les différentes régions d’un pays. Dans le cas de l’Espagne, et selon La Razón, « vivre dans une commune ou une autre de notre pays peut nous coûter jusqu’à six ans et demi de vie, la différence entre le villes avec une espérance de vie plus élevée et plus faible“. Les cinq avec les plus hauts se trouvent dans la Communauté de Madrid, tandis que des villes comme La Línea de la Concepción, Ceuta ou Melilla occupent les dernières positions du classement national.