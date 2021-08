Quelle est l’esthétique virale de TikTok et comment obtenir le look ? 10z viral

Tout au long de l’été, de nombreuses esthétiques ont fait leur apparition sur TikTok. Tout d’abord, il y avait l’ambiance “cette fille” qui consiste à être le meilleur de soi en faisant du yoga et en buvant des jus verts. Ensuite, il y avait la coco girl ou sirène qui était centrée sur les looks tropicaux et passait tout son temps au bord de la mer. Et maintenant, alors que nous nous approchons légèrement de l’automne, nous avons une autre esthétique sur nos pages pour vous – goblincore.

Goblincore est essentiellement le cousin plus jeune légèrement plus sombre du cottagecore avec un accent particulier sur le fait de passer du temps dans la nature et d’embrasser le monde naturel. Le hashtag goblincore sur TikTok compte plus de 500 millions de vues avec de nombreux hashtags associés indiquant aux téléspectateurs comment obtenir des tenues goblincore et inspirant la décoration.

L’esthétique et le style de vie existent depuis plus d’un an et contrairement à d’autres esthétiques, il est souvent considéré comme un espace sécurisé en ligne pour les personnes non binaires.

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’esthétique goblincore.

Qu’est-ce que l’esthétique goblincore ?

Selon Urban Dictionary, goblincore est comme cottagecore mais plus chaotique et se concentre sur la collecte de la nature.

“Certains appelleraient quelqu’un avec cette esthétique un” accapareur “mais pour nous, il ne s’agit que de collectionner, nous collectons tout ce qui nous donne de la joie, qui peut être des coquillages, des boutons, des champignons, des insectes, des bibelots et d’autres choses que d’autres appelleraient des ordures”, lit-on dans l’Urban Définition du dictionnaire.

D’autres publications ont décrit le goblincore comme un « confort sauvage » et une tendance qui englobe « le chaos, la saleté et la boue ». L’esthétique est souvent appelée gremlincore, cottagegoth ou crowcore.

Cela a commencé sur Tumblr avant de passer récemment à TikTok et les racines de l’esthétique reposent sur un désir d’échapper au monde moderne. Il s’agit de passer du temps dans la nature et, lorsque vous êtes à l’intérieur, de transformer votre espace pour refléter l’extérieur. Il est plus décontracté que les autres esthétiques et se concentre uniquement sur les vibrations.

Goblincore est moins idéalisé que cottagecore et se concentre sur le côté le plus sale de la nature, comme la mousse, les insectes, les grenouilles et les champignons. L’intérêt pour les champignons est lié à la communauté LGBTQ+, car les champignons ont des milliers de sexes et de nombreux individus non binaires ont trouvé que le goblincore était un espace sûr pour être eux-mêmes.

Sküg, qui a 19 ans et s’identifie comme non binaire, a déclaré à Vice : « Pour moi, en tant qu’individu autiste non binaire, je trouve que goblincore est une communauté sûre.

« Une autre chose que je trouve être une grande partie de la communauté goblincore est de vouloir échapper à la société et vivre dans les bois. Une partie de cela est de vouloir s’éloigner de toutes les normes sociétales qui sont mises en place. »

La volonté de s’éloigner des standards sociétaux est également liée à un abandon de la consommation qui attire certains individus vers le goblincore. L’experte en tendances Sabrina Faramarzi a déclaré au Guardian que l’augmentation du nombre de goblincores en raison du verrouillage fait comprendre aux gens à quel point ils ont réellement besoin de peu.

Elle a déclaré: «Après de longs blocages, peut-être en dépensant beaucoup d’argent pour collecter et nous entourer d’un tas de choses dont nous n’avons pas besoin, porter des vêtements amples et neutres et faire beaucoup de promenades, je pense que nous nous sentons tous un peu comme des gobelins à présent.”

Comment obtenir l’esthétique goblincore ?

Bien qu’ils soient anti-consommation, les produits goblincore sont partout sur Etsy et la tendance passe lentement à la mode rapide avec les imprimés de champignons prenant le dessus.

Afin d’obtenir l’esthétique goblincore, vous devez vous concentrer sur les couleurs sombres en mettant l’accent sur le vert et le marron. Il ne s’agit pas d’avoir l’air parfaitement assemblé ou comme l’a dit TikToker @Seaweedhoe : « Si je quitte la maison et que je ne ressemble pas à une créature des Chroniques de Spiderwick, alors à quoi ça sert ?

Les bijoux doivent absolument inclure une forme de champignon ou de petite créature comme un escargot, vous pouvez également opter pour des pièces en argent vintage. Lors de la décoration de votre chambre, vous devez vous concentrer sur les plantes, les bougies et la collecte des objets de l’extérieur et les mettre dans des bocaux.

Pour découvrir l’esthétique goblincore dans la culture, recherchez des livres sur les plantes ou les champignons, regardez le Labyrinthe et écoutez Ben Howard, Hozier et Cavetown.

Y a-t-il des problèmes avec goblincore ?

Le nom goblincore a récemment été critiqué pour son caractère antisémite. Cela est dû aux représentations précédentes de gobelins comme laids et cupides utilisés comme caricature antisémite.

Par conséquent, de nombreux membres de la communauté se réfèrent à l’esthétique sous le nom de mosscore ou de champignon.

