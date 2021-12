Quelle est l’histoire de la Vierge de Guadalupe ?

. Une image de la Vierge de Guadalupe est visible dans l’atrium de la basilique de Guadalupe pendant la Fiesta de la Virgen de Guadalupe Des millions de pèlerins visitent la basilique de Guadalupe à Mexico pour honorer la sainte patronne du pays, la Vierge de Guadalupe. / . PHOTO / Pedro PARDO (Crédit photo à lire PEDRO PARDO / . via .)

L’une des dates les plus importantes pour les fidèles catholiques du Mexique et d’Amérique latine approche, alors que nous célébrons ce dimanche 12 décembre la commémoration de la Bienheureuse Vierge de Guadalupe. Pour cette 2021, l’hommage à « La Morenita » célébrera le 490e anniversaire du moment de son apparition sur la colline de Tepeyac à l’aborigène Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

Quatre apparitions de la Vierge Marie à Juan Diego

Selon Unknown Mexico, peu de temps après la conquête du Mexique, entre les mains d’Hernán Cortés, vint une période connue sous le nom de conquête spirituelle. Au cours de cette étape, qui s’est produite pendant les premières années de la colonie, les premières familles chrétiennes indigènes sont apparues dans les environs de l’ancienne Tenochtitlan. Juan Diego appartenait à l’une de ces familles et est né à Cuautitlán, un village situé au nord de Villa de Guadalupe, en 1474.

Son nom natif était Cuauhtlatóhuac, « celui qui parle comme un aigle ». Son métier était la fabrication de nattes qu’il vendait à Tlatelolco.

L’apparition

Selon la légende, à 53 ans, il eut l’apparition miraculeuse qui initiera l’adoration de la Vierge de Guadalupe au Mexique. L’histoire s’est déroulée ainsi : Juan Diego vivait avec sa femme et son oncle Juan Bernardino à Tulpetac, un endroit où il n’y avait pas d’églises, ils devaient donc aller à la messe jusqu’à Santa Cruz de Tlatelolco.

Le samedi 9 décembre 1531, Juan Diego s’y dirigeait et en passant devant la colline de Tepeyac, il entendit une chanson qui n’était pas de cette terre. Il s’est arrêté pour en profiter et quand il a levé les yeux il a vu un soleil brillant et au milieu une dame dans une attitude de prière (première apparition), il est allé la saluer et elle lui a dit que c’était son souhait qu’il sculpte un temple pour elle dans cette plaine et il lui a également confié le soin de communiquer ce souhait à l’évêque.

L’évêque ne le prend pas au sérieux et lui demande de revenir sur les lieux pour voir si ses yeux ne l’ont pas trahi. Juan Diego revint le cœur brisé et la Sainte Vierge lui apparut à nouveau (deuxième apparition) pour lui dire de revenir dimanche voir l’évêque. Juan Diego l’a fait, mais l’évêque lui a demandé une preuve de la volonté de la Vierge. La dame lui est apparue à nouveau (troisième comparution) et lui a demandé de revenir le lendemain.

Lundi, jour du rendez-vous, l’oncle Juan Bernardino tomba gravement malade et Juan Diego put partir jusqu’à mardi et se rendit en ville pour trouver un prêtre pour administrer les derniers sacrements.

Il s’y rendait, ce jour du 12 décembre, lorsqu’il repassa par Tepeyac la Vierge lui apparut à nouveau (4e apparition) et lui demanda ce qui n’allait pas. Il lui a parlé de la maladie de son oncle et elle lui a dit de ne pas s’inquiéter car son oncle était déjà en bonne santé, puis elle lui a demandé de monter sur la colline pour cueillir des fleurs.

C’était Juan Diego, et effectivement il trouva de très belles roses qui n’étaient pas de saison et qui n’y avaient jamais été produites. Avec eux déjà dans son ayate, la Sainte Vierge a dit de les emmener à l’évêque mais de ne pas déplier son ayate ni de la montrer à quelqu’un d’autre. C’est ce qu’a fait Juan Diego.

Après être entré dans l’évêché, il dit à Zumárraga, l’évêque, qu’il y apportait la preuve qu’il avait demandée. À ce moment-là, il lâcha son ayate et l’image de la Vierge de Guadalupe y apparut peinte « comme par des anges ».

Ayant déjà une preuve convaincante de ce que Juan Diego a exprimé, le temple en l’honneur de la Vierge de Guadalupe a été construit, mais plus tard il a fallu en construire un plus grand. Il s’agit de la basilique de Guadalupe, située à Mexico, et est actuellement le deuxième centre catholique le plus visité au monde, dépassé seulement par la basilique Saint-Pierre, au Vatican, à Rome.

Quant à l’indigène Juan Diego Cuauhtlatoatzin, il a été proclamé saint par le pape saint Jean-Paul II en 2002.

Du miracle à la fête

Les pèlerinages à la Basilique de Guadalupe ont commencé avec l’apparition de l’image sur le manteau de Juan Diego ; Cependant, les documents historiques situent la première célébration de la Vierge jusqu’en 1667, c’est-à-dire 136 ans après la prétendue dernière apparition. Cette année-là, le 12 décembre a été institué au Mexique comme le jour en l’honneur de la Vierge de Guadalupe par une bulle papale de Clément IX. Pendant le Mexique indépendant, en 1824, le 12 décembre a été déclaré fête nationale par le Congrès national. Depuis, les festivités se déroulent année après année à la veille du 12 décembre.

Actuellement dans les actes honorifiques de la Vierge patronne, la fête nationale rassemble plusieurs artistes célèbres qui dirigent la journée d’avril en chantant Las Mañanitas, tandis que des milliers de pèlerins du monde entier fréquentent l’enceinte sacrée pour élever la prière et demander au vierge pour les miracles. De même, de tous les coins du pays aztèque, des messes et des fêtes sont célébrées en son honneur, selon Milenio.

Pour mener à bien cette grande fête catholique, le gouvernement de Mexico, les autorités du maire Gustavo A. Madero et le presbytère de la basilique de Guadalupe, ont envisagé des mesures de biosécurité pour les fidèles qui participent aux événements des 11 et 12 décembre.

En fait, lors d’une conférence de presse conjointe, chacun des gros titres a rendu compte des actions qu’ils mettront en œuvre pour prévenir les infections à Covid-19 et les activités de cette célébration se déroulent dans le calme.

Lors de sa participation, Monseigneur Salvador Martínez Ávila, recteur de la Basilique, a mentionné que les mesures seront les suivantes :

• Les pèlerins ne pourront passer la nuit nulle part dans le Sanctuaire.

• Le masque doit être utilisé.

• Las Mañanitas »à la Vierge de Guadalupe et la messe de minuit seront préenregistrées et diffusées sur les plateformes numériques de la basilique et à la télévision ouverte.

• Le recteur de la Basilique vous a invité à anticiper ou à reporter votre visite au Sanctuaire pour éviter les foules pendant ces deux jours.

Pour sa part, le maire de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, a exhorté à ne pas se rendre avec des enfants et des adolescents non vaccinés contre Covid-19 le jour de la Vierge de Guadalupe. Les mesures à mettre en œuvre par la mairie seront :

• L’« Estancia del Peregrino » ne fournira pas de service.

• Le quadrant où se trouve la Basilique de Guadalupe sera constamment aseptisé.

• De 10 à 12, aucun véhicule de tourisme lourd ne sera autorisé.

• Il y aura un contrôle de flux de personnes entrant dans le temple principal.

• Une opération sera déployée par la mairie et la police auxiliaire.

Enfin, le maire a souligné qu’au cours du mois de décembre 2021 l’arrivée de 5,7 millions de visiteurs est attendue, dont au moins 4,2 millions le feront entre le 10 et le 12 décembre.

