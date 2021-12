Quelle est l’histoire des Tigres de Licey ?

Les Tigres de Lisey Il s’agit d’une équipe de baseball professionnelle de la République dominicaine. Cette équipe a été fondée en 1907 et a son siège à Saint-Domingue. Rivaliser dans le Ligue professionnelle de baseball de la République dominicaine, Ils jouent leurs matchs à domicile au stade Quisqueya Juan Marichal, qui abrite également leur rival historique Leones del Escogido.

L’année 1907 est la date clé de sa chronologie, bien que le jour exact de sa fondation change selon les divers auteurs. Ils ont 22 titres nationaux avec les Águilas Cibaeñas, les Tigres sont leaders dans les titres de séries caribéens avec 10 séries remportées.

L’équipe Tigres del Licey a été la première équipe à remporter la couronne de la Ligue dominicaine en 1951, l’année même de sa création. C’est le seul club à avoir battu toutes les équipes de la LIDOM en Final Series. Los Tigres del Licey ont l’honneur d’être le premier représentant dominicain dans une série des Caraïbes.

(Tigre de Licey 1913)

Histoire

En 1900, le baseball en République dominicaine n’était qu’un passe-temps mineur, en raison de la forte agitation politique dans le pays à l’époque. Mais en 1907, le baseball gagnait en popularité, deux équipes amateurs (Ozama et Nuevo Club) étant les plus populaires. Los Tigres del Licey était la première tentative de former une équipe antagoniste pour les deux déjà établis.

L’équipe a été fondée à la suite d’une réunion qui a eu lieu au domicile de Vicente María Vallejo, dans la Calle El Conde, dans la zone coloniale de Saint-Domingue, le 7 novembre 1907. Les membres fondateurs étaient : George et Cuncún Pou , Luis et Federico Fiallo, Luis et Pinchán Vallejo, Luis Castillo, Salvador Piñeyro, Álvaro Álvarez, Tutú Martínez, Ángel et Chichi Mieses, Arturo Perdomo, Bi Sánchez, Virgilio Abreu, Alberto Peña, Arturo Nolasco et Tulio Piña. De nombreux membres fondateurs de l’équipe faisaient également partie de la première liste de celle-ci.

Leur premier uniforme était kaki et c’est bien des années plus tard qu’ils en acquièrent un qui avait de petites lignes verticales, c’est pourquoi les gens les appelaient rayés puis dans les écrits de l’époque ils le comparaient au tigre, un nom d’où les Licey jamais séparé. La couleur bleue arrivera dans les années suivantes, complétant ainsi son identification historique à Los Gloriosos Tigres Azules del Licey.

Les 15 années suivantes, après sa fondation, Yunior et l’équipe sont devenus si dominants qu’un accord a été conclu entre trois autres équipes concurrentes (Los Muchachos, San Carlos et Delco Lite) pour former une nouvelle équipe, composée de leurs meilleurs joueurs. , afin de surmonter les Tigres del Licey. Cette équipe, appelée Leones del Escogido, existe toujours et partage le même stade à Saint-Domingue avec les Tigres del Licey.

Au cours de ce que les Dominicains appellent la « première étape » de l’histoire du baseball du pays, les matchs n’étaient joués que pendant la journée. La « deuxième étape » n’a commencé que lorsque le dictateur Rafael Leónidas Trujillo a construit le stade Quisqueya en 1955, un stade brillamment conçu et construit pour l’époque. Avec le stade est venu les lumières, cette époque était considérée comme l’âge d’or du baseball en République dominicaine.

En 2008, ils sont devenus la première et la seule équipe finaliste de leur ligue à être sacrée championne des Caraïbes. La série caribéenne 2008 était la 50e édition du classique caribéen, qui s’est jouée au stade Cibao. Cette année-là, il n’a pas eu la participation de Porto Rico, qui a annulé sa saison de baseball en raison de problèmes financiers et a été remplacé par le finaliste de la République dominicaine.

Certains de ses meilleurs joueurs ont été Pedro González, Alonso Perry, Manny Mota, Guayubín Olivo, César Gerónimo, Henry Rodríguez, Félix José, Elvio Jiménez, entre autres. Son plus grand coureur à domicile est Juan Francisco, qui a battu le record de circuits à vie dans la Ligue dominicaine détenu par Mendy López, un joueur des aigles cibaeñas avec 61 circuits. Bon nombre des meilleurs joueurs dominicains et joueurs de la Ligue majeure de baseball ont fait partie de la longue histoire des Tigres del Licey, notamment les joueurs du Temple de la renommée Pedro Martínez et Vladimir Guerrero.

Auteur : Luis Caceres