Quelle est l’importance de la résistance à l’eau lors de l’achat d’un produit phare?

Xiaomi a enfin rejoint les rangs des fabricants proposant un smartphone phare résistant à l’eau, le Mi 11 Ultra et le Mi 11 Pro uniquement en Chine offrant tous deux des conceptions IP68.

Cela nous a amenés à nous demander à quel point la résistance à l’eau est importante pour les lecteurs d’Android Authority. Est-ce un must ou un non-facteur lors de l’achat d’un téléphone phare? Vous pouvez voter dans le sondage ci-dessous.

Personnellement, la résistance à l’eau a été une caractéristique clé pour moi au fil des ans, me donnant une certaine tranquillité d’esprit si je suis pris sous la pluie ou si l’appareil tombe accidentellement dans l’eau. Mais les classifications IP ont cependant leurs inconvénients.

L’un des plus gros inconvénients est que les notations IP ne sont pas bon marché pour les fabricants, ces coûts étant souvent répercutés sur les consommateurs. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle nous voyons rarement des téléphones de milieu de gamme et bas de gamme avec des cotes officielles de résistance à l’eau. Un autre inconvénient moins connu d’avoir un téléphone résistant à l’eau est que le réparer vous-même peut souvent être une tâche plus difficile, car il y a une tonne de scellés à l’intérieur de l’appareil.

Donnez-nous votre avis sur la question en votant dans le sondage et en laissant un commentaire ci-dessous!