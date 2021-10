Quelle est l’importance des smartphones colorés ?

Un incontournable, un avantage bienvenu ou l’entrée la moins essentielle sur la fiche technique ?

Il n’y a pas de meilleur moment que l’automne pour mettre à niveau votre smartphone. Avec de nouvelles entrées inondant le marché chaque semaine et de grosses remises sur tous ces appareils phares restants du printemps, vous avez des dizaines de choix devant vous. Malheureusement, vous pourrez peut-être choisir votre couleur préférée, du moins si vous achetez des smartphones de niveau «Pro», c’est-à-dire.

C’est devenu un problème évident, souligné en détail cette semaine par Rita El Khoury d’AP. Si vous cherchez un nouveau téléphone, vous savez tout sur le fait de devoir choisir entre des options colorées et des spécifications haut de gamme. Je ne répéterai pas tout l’éditorial de Rita – vous devriez absolument le lire si vous ne l’avez pas encore fait – et malheureusement, c’est une situation difficile avec peu de solutions. À moins que les entreprises ne commencent à apporter des couleurs à plus d’appareils, nous resterons coincés avec les tons neutres habituels et – si nous avons de la chance – peut-être des variétés d’or ou d’argent bleuté.

Bien sûr, l’ampleur du problème est sujette à débat. Rita a fait valoir son argument – et en tant que personne essayant de décider entre le Pixel 6 ombré vert ou les spécifications haut de gamme du 6 Pro, c’est un avec lequel je suis d’accord – mais maintenant c’est au tour de la communauté AP d’avoir une voix. Les choix de smartphones colorés sont-ils importants pour vous, ou est-ce quelque chose qui n’affecte pas les appareils que vous achetez ? Peut-être que les couleurs n’ont pas d’importance parce que vous envisagez de mettre un étui dessus de toute façon – ou peut-être que les étuis et les skins sont la façon dont vous ajoutez de la personnalité à votre appareil en premier lieu. Quels que soient vos sentiments, faites-le nous savoir ci-dessous.

Quelle est l’importance des options de couleur lorsque vous achetez un smartphone ?

