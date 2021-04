Quelle est l’importance du plaidoyer de culpabilité de Jon Schaffer dans l’enquête sur les émeutes du Capitole? L’ancien procureur fédéral pèse (vidéo)

Plus tôt aujourd’hui, Glenn Kirschner, ancien procureur fédéral, a rejoint Jonathan Capehart de MSNBCde “Le dernier mot avec Lawrence O’Donnell” pour discuter de la manière dont les procureurs «vont extorquer chaque goutte d’informations criminelles» TERRE GELÉE guitariste Jon Schaffer, qui a plaidé coupable dans l’enquête sur les émeutes du Capitole.

A demandé à quel point ce plaidoyer de culpabilité est important Schaffer est, Kirschner a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “C’est en fait assez conséquent, car ce n’est pas comme certains l’ont dit juste un plaidoyer de culpabilité glorifié d’intrusion. Il s’agit en fait d’un plaidoyer de culpabilité avec coopération, dont nous parlerons dans une minute, mais c’est un plaidoyer de culpabilité pour un crime qui consiste à enfreindre le Capitole avec l’intention d’empêcher une enquête du Congrès, en particulier le décompte des voix du collège électoral. Et lorsque nous réalisons que le défendeur Schaffer se présente comme membre fondateur de la Gardiens du serment, c’est là que la partie coopération du plaidoyer de culpabilité entre en jeu car je peux vous dire qu’aujourd’hui n’était pas en quelque sorte la première étape d’un accord de coopération avec le défendeur Schaffer. Cela dure depuis un certain temps.

“Chaque fois qu’un accusé s’approche de l’accusation, et qu’il veut envisager de plaider coupable et de coopérer, ce que nous faisons, c’est de nous asseoir de l’autre côté de la table avec cet aspirant accusé coopérant et nous leur faisons essentiellement nous dire tout ce qu’ils savent sur les activités criminelles”, a-t-il poursuivi. . Non seulement les activités criminelles qu’ils ont perpétrées, mais tous leurs camarades Gardiens du serment, tous leurs compagnons insurrectionnels. Et puis nous essayons de corroborer toutes ces informations avant même de conclure un accord de plaidoyer et de coopération avec eux. “

On leur a demandé si ce plaidoyer de culpabilité est le premier d’une longue série ou s’il s’agit d’un plaidoyer de culpabilité destiné à envoyer un signal aux autres personnes qui ont été arrêtées, accusées ou qui tentent de conclure des accords pour obtenir leur accord maintenant ou ils tu n’auras pas de chance, Kirschner a déclaré: “Je pense que cela sert ces deux objectifs. Pensez-y. Cet homme se considère comme l’un des membres fondateurs de la Gardiens du serment. Maintenant, je ne suggère pas que le Gardien du serment l’organisation a été impliquée dans d’autres activités criminelles, mais si c’est le cas, vous pouvez parier que les procureurs vont extorquer chaque goutte d’informations criminelles au défendeur Schaffer, non seulement sur la course jusqu’au 6 janvier, non seulement sur l’attaque du Capitole le 6 janvier, mais sur tout ce qui Gardiens du serment ont été à la hauteur. Et rappelons-nous, il y avait une certaine coordination entre les Gardiens du serment et le Garçons fiers. Alors, tu sais, je pense que le défendeur Schaffer peut également fournir des informations sur le Garçons fiers organisation. Donc, c’est comme le premier coup de feu de coopérateur tiré à travers la proue, et je prédis que cela va commencer la chute des dominos. Vous allez voir d’autres plaidoyers de culpabilité. Vous allez voir d’autres coopérateurs. Et la grande question est de savoir jusqu’où ce genre d’accusés coopérants peut-il amener le gouvernement dans la chaîne alimentaire criminelle. “

Même si Schaffer a été initialement accusé de six crimes, y compris avoir commis un acte de violence physique et ciblé la police avec un spray anti-ours, il a plaidé coupable à seulement deux chefs d’accusation: obstruction à une procédure officielle du Congrès; et l’intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il était armé d’une arme mortelle ou dangereuse. Le premier chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le second est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Selon CNN, les procureurs et SchafferLes avocats ont accepté de recommander qu’il soit condamné à une peine de trois ans et demi à quatre ans et demi de prison, en raison de la fructification de sa coopération avec le gouvernement.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a reconnu que le 6 janvier 2021, il était à Washington pour assister à la “Arrêtez le vol” rassemblement à l’Ellipse à Washington, DC pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle, qu’il croyait frauduleuse. Schaffer portait un gilet tactique et portait un spray anti-ours, une arme dangereuse et un irritant chimique utilisé pour éloigner les ours. Une fois le rallye terminé, Schaffer rejoint une grande foule qui a marché de l’Ellipse au Capitole, où une session conjointe du Congrès, présidée par Vice-président Michael Pence, était en session pour certifier les résultats du vote du collège électoral. Peu de temps après 14h00, des membres de la foule ont forcé l’entrée dans le bâtiment du Capitole, perturbant la session conjointe et provoquant l’évacuation des membres du Congrès et du Vice-président des chambres de la Chambre et du Sénat.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a admis qu’après son arrivée sur le terrain du Capitole, il a franchi des barrières destinées à restreindre l’accès au public et à un ensemble de portes verrouillées du côté ouest du Capitole. Vers 14 h 40, Schaffer s’est positionné devant une foule qui a enfoncé une série de portes gardées par quatre officiers de la police du Capitole des États-Unis (USCP) en tenue anti-émeute. Schaffer a admis être parmi les premiers individus à passer les portes endommagées et à pénétrer dans le bâtiment du Capitole, forçant les officiers à battre en retraite. Schaffer et d’autres s’avancèrent vers cinq ou six officiers de l’USCP en marche arrière tandis que les membres de la foule se gonflaient à l’intérieur du Capitole et submergeaient les officiers. Les officiers ont finalement déployé un irritant chimique pour disperser la foule. Schaffer était parmi les personnes qui ont été aspergées au visage, après quoi il est sorti tout en tenant son propre spray anti-ours dans ses mains.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer a accepté de coopérer avec les enquêteurs et potentiellement de témoigner dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de SchafferL’aide du ministère de la Justice pourrait plus tard exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.

Le musicien de 53 ans est le premier accusé d’émeute du Capitole à conclure un accord de plaidoyer.

Le chapitre Indiana de la Gardiens du serment s’est éloigné de Schaffer après son arrestation, affirmant qu’il n’était pas membre du groupe local. Mais l’organisation nationale, qui vend des adhésions à vie pour 1 200 $, n’a pas commenté son affiliation présumée avec le groupe.

Lors d’un novembre 2020 Donald Trump rassemblement à Washington, DC, Schaffer a été filmé en train de marcher derrière un couple de Floride, Kelly Meggs et Connie Meggs, qui sont accusés de faire partie de 10 membres de la Gardiens du serment d’avoir joué un rôle de premier plan dans l’assaut du Capitole. Selon les autorités fédérales, Kelly et Connie Meggs tracé pendant des semaines avant l’attaque, assisté à des séances de formation et recruté d’autres. Kelly Meggs est le chef de 52 ans de la Gardiens du serment‘chapitre en Floride.



Pas tout le monde lol. Nous n’avons pas repéré Jon Schaffer 1️⃣ à proximité des 45 autres #OathKeepers le 1/6. Nous l’avons vu à côté de Kelly 2️⃣ et Connie Meggs 3️⃣ à DC auparavant. Il est donc possible qu’il ait des informations préjudiciables sur Stewart Rhodes ou d’autres dirigeants (locaux). – Exposants terroristes du Capitole (@CTExposers) 16 avril 2021

Kelly et Connie Meggs sont membres de la milice Oath Keepers qui ont utilisé le chaos autour de l’émeute du Capitole américain pour entrer dans le bâtiment dans une «pile» organisée. Pour les lecteurs du blog de droite The Gateway Pundit, cependant, les Meggs ne sont que de modestes agriculteurs. https://t.co/hQa0GlYYw2 – La bête quotidienne (@thedailybeast) 17 mars 2021

