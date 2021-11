Quelle est l’odeur de Sonic ? Sega lance trois colonies inspirées de ses jeux vidéo les plus célèbres | Jeux

Des parfums inspirés des jeux vidéo ? Sega rejoint la tradition de Noël en offrant des eaux de Cologne, conçues pour les joueurs.

Les marchandisage est une partie importante de l’activité de les jeux vidéo.

La plupart des entreprises tirent des revenus supplémentaires importants de la vente de figurines, de tee-shirts, de licences de périphériques et même de films et de séries télévisées, comme le récent Arcane de Netflix.

Mais ce n’est pas habituel que les sociétés de jeux vidéo essaient de nous vendre … cologne. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, mais maintenant c’est Séga celui avec lequel vous voulez que les joueurs sentent bon trois colonies inspirées des jeux vidéo Sonic, Yakuza et Shenmue.

ET quelle est l’odeur du son? Un hérisson en sueur, probablement parce qu’il court toujours partout. Mais ce n’est pas un parfum pour une eau de Cologne…

Pour Sega, Sonic sent « les agrumes frais, avec un soupçon de zeste de pamplemousse et de citron et de citron vert exotiques, le tout surmonté d’une scène de brise océanique et de décoloration froide du melon. Profitez des riches nuances de cuir, de daim et de cèdre ».

Et comment sent un yakuza ? Mieux vaut ne pas le vérifier, mais ce n’est certainement pas le même que son parfum, appelé Bourbon et fumée.

C’est une eau de Cologne unisexe conçue pour « vous faire sentir comme le meilleur chef du crime du clan Tojo. Ce parfum affiche un parfum profond et mystérieux de chêne ancien, de bois de cèdre et de cire d’abeille infusé de bourbon fumé, de rose coriace et de poivre brûlant ».

Et enfin nous avons la colonie de Shenmue, appelée Tobacco and Gold. Ce parfum « dégage tous les parfums nécessaires pour que Ryo Hazuki hoche la tête. Profitez de ce parfum riche avec des notes de tête contrastantes de cardamome et de bergamote, de tabac doré fumé, de lys profond et une base forte de patchouli. »

Ces trois colonies de séga est en vente dans votre boutique officielle européenne, au prix de 29,56 euros hors TVA.

Il semble qu’ils aient l’intention de lancer plus de parfums, car ils ont créé une nouvelle catégorie d’eaux de Cologne dans le magasin.