Dexter: La star de New Blood Michael C. Hall est un acteur actif depuis près de trois décennies, et de nombreux fans se demandent quelle est sa valeur nette à ce stade de la sienne. Selon Celebrity Net Worth, Hall vaut actuellement environ 25 millions de dollars. Il est possible que la majorité de sa valeur nette ait été réalisée grâce à son rôle principal dans Dexter, dans lequel il a joué pendant huit saisons dans Showtime, de 2006 à 2013.

Showbiz Cheat Sheet rapporte que Hall a gagné environ 150 000 $ par épisode pour une grande partie de la série, puis 350 000 $ par épisode pour les deux dernières saisons. Au total, pour la dernière saison, Hall a gagné 4,5 millions de dollars. À l’heure actuelle, on ne sait pas combien il gagne pour la série de revival, New Blood, qui fera ses débuts le dimanche 7 novembre sur Showtime. En plus de la franchise Dexter, Hall a également passé cinq saisons dans Six Feet Under de HBO et a joué un grand rôle d’invité dans The Crown, incarnant le président John F. Kennedy. L’acteur est également apparu dans un certain nombre de films très médiatisés et acclamés par la critique, tels que Game Night, The Report et Kill Your Darlings.

Les vieilles habitudes ont la vie dure… ou le font-elles ? #Dexter pic.twitter.com/2hW40ORzuo – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 9 septembre 2021

Le renouveau de Dexter reprendra environ une décennie après la finale de la série originale, diffusée en 2013. Dexter Morgan (Michael C. Hall) vit maintenant dans la petite ville fictive d’Iron Lake – située dans le nord de l’État de New York – et a pris une nouvelle identité. En plus de Hall, la nouvelle saison mettra également en vedette Jennifer Carpenter, qui a joué la sœur de Dexter, Debra, dans la série originale de la série.

En plus de Hall et Carpenter, il a été annoncé que John Lithgow reprendrait son rôle d’Arthur Miller, le tueur de la Trinité, dans la nouvelle série. Le fils de Dexter, Harrison, sera également de retour, cette fois interprété à l’adolescence par l’acteur Jack Alcott (The Good Lord Bird). Les nouveaux membres de la distribution cette fois-ci incluent Clancy Brown (Milliards) en tant que principal rival de Dexter, Kurt Caldwell, le maire non officiel d’Iron Lake. Jamie Chung (Lovecraft Country), Julia Jones (Goliath) et Alano Miller (Jane the Virgin) seront également à l’affiche.

Hall avait déjà parlé de la nouvelle saison à venir de Dexter et semblait impliquer que d’autres épisodes pourraient être approuvés à l’avenir. S’adressant à NME, Hall a parlé du renouveau et on lui a demandé si cela marquerait la fin de la franchise. « Je suis réticent à dire ‘certainement’, tu sais ? Voyons voir », a-t-il répondu. « Ce qui est clair maintenant, c’est qu’il y a 10 nouveaux épisodes. » Dexter: New Blood devrait être diffusé le 7 novembre sur Showtime.