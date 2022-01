Quelle est sûrement la meilleure balance intelligente de Huawei et ne coûte désormais que 69 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez savoir à tout moment combien vous pesez et quelle est votre composition corporelle, il existe une balance Huawei qui vous aidera beaucoup grâce à plusieurs améliorations qu’elle intègre.

Ces dernières années, les balances intelligentes ont été l’un des accessoires technologiques les plus en vogue, en particulier ceux qui vous indiquent quel pourcentage de votre corps est occupé par la graisse, l’une des données les plus utiles.

Cependant, au-delà de sa popularité, il est vrai que la précision laisse beaucoup à désirer dans les modèles moins chers, l’une des choses à prendre en compte lors de l’achat d’une balance intelligente, bien qu’heureusement, il existe d’autres modèles qui affinent beaucoup plus la prise de vue.

L’un d’eux est le Échelle Huawei 3 Pro, sorti récemment et avec un prix déjà réduit à 69 euros. La principale raison pour laquelle cette échelle est meilleure que les autres est qu’elle fait le saut vers un système à huit électrodes beaucoup plus précis.

Balance intelligente avec 8 électrodes qui mesure 22 paramètres de santé, y compris le pourcentage de graisse corporelle et de graisse viscérale. Les rapports peuvent être consultés dans l’application Huawei Health. Il dispose d’une connectivité WiFi et Bluetooth pour que vous n’ayez pas à ouvrir l’application à chaque fois que vous l’utilisez.

Plus il y a d’électrodes, mieux votre système peut détecter exactement de quoi votre corps est fait, qu’il s’agisse de muscles, de graisse ou d’eau corporelle.

De plus, il dispose d’une application assez complète et intuitive avec une interface bien meilleure que les autres, avec toutes les données essentielles en un coup d’œil.

Sa conception est quelque chose de particulier, puisque Non seulement vous devez vous tenir dessus pour l’activer, mais vous devez également tenir l’électrode supplémentaire avec vos bras tendus., comme d’habitude dans les machines à bioimpédance professionnelles utilisées par les nutritionnistes et qui sont totalement fiables.

La bonne nouvelle est qu’en plus d’avoir une offre généreuse sur sa meilleure balance intelligente, Huawei propose la livraison gratuite partout en Espagne dans sa boutique en ligne, le Huawei eStore.

Pour l’instant, ce modèle n’est pas en vente dans d’autres magasins comme Amazon, qui n’a que le modèle précédent, avec moins d’électrodes et un prix un peu plus abordable, de seulement 33 euros et également avec la livraison gratuite.

