Quelle est votre annonce préférée de l’événement iPhone 13 ?

Cette semaine, Apple a présenté son événement “California Streaming” avec le nouvel iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, le nouvel iPad de base, l’iPad mini redessiné et une extension d’Apple Fitness+ à plus de pays. De toutes les annonces, quelle était votre préférée ?

iPhone 13 et iPhone 13 Pro

L’iPhone est toujours le produit le plus attendu de l’événement de septembre et cette année, les utilisateurs ont de quoi être enthousiasmés. Avec quatre tailles, une encoche plus petite et de meilleurs appareils photo, l’iPhone 13 est un excellent ajout à la ligne téléphonique d’Apple.

Ils ont de nouvelles couleurs, deux fois plus de stockage, et les modèles Pro sont désormais dotés de la technologie ProMotion, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Vous pouvez en apprendre plus à leur sujet ici.

Apple Watch série 7

L’Apple Watch Series 7 devait subir une refonte majeure pour la première fois depuis le lancement de la Series 4. Bien que cela ne se soit pas passé comme la plupart des gens s’y attendaient, Apple a tout de même apporté un écran plus grand avec des lunettes plus fines.

Il a des cadrans de montre exclusifs et il peut désormais charger beaucoup plus rapidement avec un câble USB-C. La série 7 est également disponible dans de nouvelles couleurs dans le modèle en aluminium, bien qu’Apple n’ait pas annoncé quand exactement le produit commencera à être vendu. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

iPad de neuvième génération

L’une des surprises de l’événement iPhone 13 était l’iPad de neuvième génération. Les rumeurs suggéraient qu’Apple publierait une mise à jour du modèle de base iPad, mais dans les semaines à venir, probablement dans une deuxième keynote.

Même si, c’était l’une des premières annonces lors de l’événement iPhone 13. Apple a apporté la technologie True Tone à ce modèle, une puce A13 Bionic plus rapide et une caméra frontale Ultra Wide avec fonction Center Stage.

Avec tout cela, le modèle de base iPad est désormais plus puissant et capable tout en étant le compagnon idéal pour les réunions vidéo. Apple a également mis à jour son stockage, avec désormais 64 Go et 256 Go de stockage au même prix.

iPad mini 6

Si l’iPad de neuvième génération n’était pas attendu, l’iPad mini 6 était encore plus surprenant. Bien que bon nombre de ses spécifications aient été divulguées quelques mois avant l’événement iPhone 13, il est possible de dire que c’était la star de la keynote.

Avec une refonte pour la première fois, l’iPad mini 6 est livré avec un nouvel écran de 8,3 pouces, quatre nouvelles couleurs, USB-C et la prise en charge de l’Apple Pencil de deuxième génération. Il apporte également des capacités 5G et de meilleures caméras avec un capteur 12MP et une fonction Center Stage. Apprenez-en plus ici.

Apple Fitness+ s’étend à plus de pays

Une autre annonce lors de l’événement iPhone 13 était qu’Apple Fitness+ s’étendrait à 15 régions supplémentaires d’ici la fin de l’année. Le service Apple est conçu exclusivement pour ceux qui possèdent une Apple Watch et d’autres produits Apple pour s’entraîner avec l’aide d’instructeurs.

Selon Apple, Fitness+ s’étendra à l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis. Non seulement cela, plus tard cet automne, Apple Fitness + proposera des entraînements en groupe avec SharePlay où les utilisateurs peuvent s’entraîner avec jusqu’à 32 personnes à la fois pour rester motivés.

Conclusion de l’événement iPhone 13

De toutes ces annonces, laquelle d’entre elles avez-vous préférée ? L’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, l’iPad 9, l’iPad mini 6 ou l’Apple Fitness+ s’étendent à d’autres pays ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

