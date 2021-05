Quelle est votre chanson préférée qui raconte une histoire? N’importe quel genre ou année fonctionne. ⋆ 10z viral

Comme je l’ai déjà dit, j’étais amoureux d’Harry Chapin … une légende avec trop de succès à nommer (NOTE: par hits, je veux dire de grandes chansons), qui est passé trop tôt. Voici une histoire de son décès à l’âge de 38 ans.

La bonne chose à propos des histoires dans les chansons est qu’elles peuvent être de n’importe quel genre, country, rap, rock, etc. Elles peuvent être longues (Alice’s Restaurant, n’importe qui?) Ou courtes.

Mais pour moi, personne ne pouvait dire une chanson comme le grand Harry Chapin. Beaucoup connaissent Cats in the Cradle, une excellente chanson qui raconte une histoire d’amour de famille déclarée et non déclarée, mais ma chanson préférée qui raconte en fait une histoire est divisée en deux chansons: Taxi et Sequel.

Si vous n’avez jamais entendu Sequel, le suivi de Taxi, veuillez regarder la vidéo ci-dessous.

Même maintenant, après avoir entendu la chanson autant de fois que moi, je m’accroche toujours à chaque mot. Sa voix et les sentiments qu’il dégage font de ce combo un incontournable.

Qu’en pensez-vous? Besoin d’un coup de pouce sur le sujet? Voici une liste de quelques bonnes chansons qui racontent une histoire.

Avant de fermer, cependant…

