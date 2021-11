Quelle est votre nouvelle fonctionnalité préférée dans Animal Crossing : New Horizons 2.0 et le DLC Happy Home ?

Image : La vie de Nintendo

Cela fait environ deux semaines depuis la sortie de la mise à jour massive 2.0 d’Animal Crossing: New Horizons, ainsi que du contenu téléchargeable Happy Home Paradise, alors j’espère que la plupart d’entre vous l’ont bien fait jusqu’à présent!

Avec deux semaines de Brewster, de gyroïdes, de conceptions de maison et même le retour d’un certain Mr Resetti, nous avons tous eu l’occasion de nous installer dans un monde post-2.0, et nous pouvons donc maintenant vous demander : quel a été votre morceau préféré jusque là?

Je vais commencer, pour que personne d’autre ne se sente timide.

Il serait trop facile de dire que ma partie préférée de la mise à jour est l’intégralité de Happy Home Paradise. C’est de la triche. Mais les nouveaux outils de conception – cloisons, comptoirs, décoration de plafond, paysages sonores et murs d’accent – ont vraiment réveillé mon amour pour la décoration d’intérieur dans le jeu.

Auparavant, il s’agissait d’utiliser des astuces pour obtenir l’effet souhaité : de simples panneaux servaient de cloisons, les bureaux devenaient des comptoirs de cuisine, etc. Maintenant, il est beaucoup plus facile de créer des salles intéressantes et variées avec des outils officiels.

C’est fascinant de voir comment de petits changements peuvent conduire à de grandes idées. Les créatifs ont déjà découvert de nouvelles façons d’utiliser les nouveaux objets et outils – en transformant des autocollants phosphorescents en vitres transparentes, en utilisant des cloisons et des murs d’accent pour créer un jardin ou un balcon, et en combinant un décor de plafond avec des meubles de sol pour donner l’impression qu’il y a des rideaux ou des lumières à l’intérieur. Vous pouvez voir plusieurs nouvelles astuces dans cette vidéo, par exemple :

Et, puisque c’est moi qui écris ceci et que je peux contourner les règles, j’aime aussi beaucoup le fait que la plupart des nouvelles fonctionnalités 2.0 sont conçues pour permettre aux gens de se remettre facilement dans le jeu.

L’ordonnance de Beautiful Island me permet de nettoyer ces mauvaises herbes en un rien de temps (et il y a toujours le service de désherbage de Leif sur toute l’île si ça devient vraiment mauvais), et l’amitié de Katrina me permet de récupérer du temps que j’ai passé loin. Harv’s Island me donne un accès quotidien facile à Saharah, Kicks et Redd, il est donc plus rapide de rattraper tout ce que j’ai manqué, et les excursions en bateau de Kapp’n me donnent accès aux îles saisonnières pour éponger toutes les recettes et des matériaux que je n’ai pas reçus.

Et oui, toutes ces choses coûtent de l’argent – mais avec l’application Nintendo Switch Online, je peux suivre les prix des navets relativement facilement, donc je serai millionnaire en un rien de temps. Probablement. Doigts croisés.

Mais avec tant de choix, quels sont vos nouveaux ajouts préférés à Animal Crossing: New Horizons – que ce soit dans le DLC ou la mise à jour gratuite ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

