Quelle était la cause du décès de Betty White ?

L’actrice légendaire, comédienne et pionnière de la télévision Betty White est décédée le 31 décembre 2021. L’actrice acclamée était surtout connue pour ses rôles de longue date dans « The Mary Tyler Moore Show » et « The Golden Girls » et a remporté plusieurs prix pour son travail et ses contributions à l’industrie du divertissement, dont huit Emmy Awards, un Grammy Award, trois American Comedy Awards et trois Screen Actors Guild Awards.

La page TMZ a rapporté que White est décédé le dernier jour de 2021 à l’âge de 99 ans. Elle était sur le point d’avoir 100 ans le 17 janvier 2022. Selon le média, les forces de l’ordre ont déclaré que la pionnière de la télévision était décédée chez elle vendredi matin.

Quelle est la cause du décès de l’actrice et comédienne ?

Selon TMZ, un proche de White a déclaré qu’il n’avait pas de maladie soudaine et que la cause de sa mort à ce moment-là serait naturelle. La police et les ambulanciers paramédicaux sont arrivés au domicile de White comme procédure standard, a écrit le média.

White est né le 17 janvier 1922 dans l’Illinois et a grandi à Los Angeles où sa passion pour le jeu d’acteur est née.

White est née Betty Marion White le 17 janvier 1922 à Oak Park, Illinois, selon Biography.com. Peu de temps après sa naissance, sa famille a déménagé en Californie et elle a grandi à Los Angeles, trouvant sa passion pour le théâtre au lycée, écrit le Huffington Post en 2013. Elle a commencé sa carrière d’actrice professionnelle en 1939, quelques mois après le lycée. . , selon le point de vente.

Après la Seconde Guerre mondiale, elle a lancé sa propre série télévisée, « Life With Elizabeth », dont elle a déclaré: « J’étais l’une des premières sociétés de production à Hollywood », selon Biography.com. Il a été fréquemment présenté dans des jeux télévisés et des talk-shows au cours des années 1950, selon le site. Elle a été propulsée vers la célébrité avec son rôle primé dans « The Mary Tyler Moore Show » de 1973 à 1977, remportant deux Emmy Awards en 1975 et 1976. Elle est également apparue dans « The Golden Girls » de 1985 à 1992, pour lequel elle a reçu un Emmy de la meilleure actrice dans une série comique en 1986.

Il a continué à apparaître dans diverses séries télévisées et films, et a connu un essor de carrière en 2010 lorsqu’il a animé « Saturday Night Live » et a décroché un rôle récurrent dans la sitcom « Hot in Cleveland ». IMDb lui attribue 121 crédits d’acteur entre 1945 et 2019 et 356 apparitions en tant qu’elle-même entre 1952 et 2021.

En dehors de sa carrière d’actrice, White a souvent parlé de sa passion pour les animaux. Comme ABC News l’a rapporté en 2010, la passion de White lorsqu’elle était enfant était de travailler comme garde-parc, et elle ne s’est tournée vers le théâtre que parce que «les filles n’étaient pas autorisées à devenir garde-parc» à l’époque. Au lieu de cela, il a consacré une grande partie de sa vie personnelle à soutenir des organisations caritatives et des initiatives pour les animaux.

White n’a jamais été mariée trois fois mais ne s’est jamais remariée après la mort de son troisième mari, Allen Ludden

Au cours de sa vie, White s’est mariée trois fois, comme l’a rapporté Closer Weekly. Elle a été mariée pour la première fois à un pilote de l’US Army Air Corps, Dick Barker, pendant cinq mois en 1945, selon le média. Barker était un éleveur de poulet de l’Ohio et les deux se sont rencontrés alors que White travaillait avec l’American Women’s Voluntary Service, selon The List. Ils se sont fiancés en 1942, mais après s’être mariés en 1945 et avoir déménagé dans leur petite ville natale de l’Ohio, ils ont divorcé la même année et elle est retournée en Californie, selon une biographie de White par Chris Dicker en 2018.

Deux ans plus tard, il épousa Lane Allen, un agent hollywoodien. Leur mariage n’a duré que deux ans, de 1947 à 1949, a rapporté Closer Weekly. Dans une interview de 2017 avec le point de vente, White a déclaré: « J’aurais aimé ne pas avoir eu deux mauvais mariages. C’était probablement ma faute. Je n’ai tout simplement pas épousé les bons hommes … J’ai eu de belles relations, mais rien dans la ligue d’Allen [Ludden] « .

Ludden était son troisième mari, personnalité de la télévision, acteur et animateur du jeu télévisé « Password », où le couple s’est rencontré. Les deux se sont liés d’amitié et Ludden lui a proposé deux fois avant que White n’accepte finalement, a rapporté Country Living en 2017. Les deux se sont mariés le 14 juin 1963 et étaient ensemble jusqu’à sa mort en 1981 d’un cancer de l’estomac. Lorsqu’on lui a demandé en 2014 s’il se remarierait un jour pour la quatrième fois, White a dit à Larry King : « Quand vous avez eu le meilleur, qui a besoin du reste ? »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait peur de « quitter la planète », White a répondu : « Oh non. Je suis très curieux! … Et plus je vieillis, plus je suis curieux ». Il a également dit à King : « Si vous ne considérez pas la mort comme un ennemi, si vous pensez à la mort comme une autre aventure à venir, cela ne fait pas si mal.

