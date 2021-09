Quelle était la qualité de la vitrine PlayStation? Voici notre table ronde

Hier, Playstation a organisé sa dernière vitrine de jeux PS5 – et bien qu’elle soit attendue depuis longtemps, il est juste de dire qu’elle a satisfait ce que beaucoup de fans voulaient – un examen plus approfondi des jeux à venir et des annonces de tout nouveaux bangers pour rendre les fans fous.

Il fallait en parler. Donc, ci-dessus, vous pouvez vous joindre à moi, Alex et James dans une discussion sur ce qui a été montré, pourquoi cela va être une longue attente pour certains des jeux et lequel d’entre nous prie pour que la franchise Resistance ne revienne jamais.

La vitrine a présenté de nombreux moments majeurs pour PlayStation, y compris un premier aperçu approfondi de God of War Ragnarok, un aperçu plus complet de Forspoken exclusif à Square Enix pour PS5 que nous n’en avons eu auparavant, ainsi que de toutes nouvelles annonces de Spider-Man. 2 et un nouveau jeu Wolverine, et le retour de Star Wars : Knights of the Old Republic. En gros, il y a beaucoup de choses à discuter.

Prenez un verre et rejoignez-nous en regardant ou en écoutant cette sorte de vidéo-podcast, où vous pouvez nous entendre lyriquer sur des choses comme pourquoi Forspoken nous a laissé un peu froid, l’origine du surnom de Peter Quill dans Square Enix’s Guardians of the Jeu Galaxy, et ce que l’on peut tirer des bandes-annonces CG ultra-brèves pour des jeux qui sont dans des années.

Prenez un verre et installez-vous.