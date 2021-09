quelle était la raison de la rivalité entre les deux – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

L’acteur mexicain Omar Chaparro a rappelé la rivalité qui existait entre lui et le présentateur de télévision Adal Ramones et a découvert comment l’inimitié est née et les facteurs qui l’ont alimentée, malgré les bonnes relations qu’ils entretiendraient aujourd’hui.

Lors d’une interview avec Yordi Rosado, Omar a rappelé que la rivalité entre les deux avait commencé lorsque le programme de divertissement et de comédie Black & White a commencé à être diffusé en mai 2001, qu’il a également animé et produit pour Telehit.

Le succès de l’émission a immédiatement alerté Adal Ramones et Yordi Rosado, animateurs de l’émission à succès de la même coupe Otro Rollo : « Je pense qu’il y avait là une rivalité involontaire, mais pas tant de notre part, mais du même médium et du les gens”, a exprimé Omar Chaparro.

Plus tard, l’acteur de Côme tombé du ciel a rapporté que Ramones l’aurait envoyé enquêter à son arrivée à Telehit : « J’ai commencé à faire ‘Black & White’. (…) Quelqu’un m’a dit que lorsque nous avons commencé Adal est venu au bureau et ils étaient tous ‘comme ça’ assis, et il a mis ‘comme ça’ son livre sur la table », se souvient-il en tapotant la table.

“(Et il a dit) ‘Je veux qu’Omar Chaparro de Black & White fasse l’objet d’une enquête.’ Et tout ça comme ça : ‘Oui, monsieur’. Comme tout de suite, je ne sais pas si comme ça, parce qu’il était du Nord, parce que nous sommes tous les deux des sourcils, parce que nous sommes tous les deux Sagittaire, mais il y avait plusieurs similitudes. Et les gens ont commencé à dire à Adal : ‘Des eaux, hein’ », a-t-il poursuivi.

“Et aussi les cadres, si Adal à un moment donné avait autant de succès et qu’il pouvait soudainement être un peu sanglant avec un cadre, les cadres ont commencé à dire:” Eh bien, voici Omar Chaparro. ” Et cela pourrait rendre Adal nerveux », a-t-il conclu.

Pour sa part, Yordi Rosado, qui faisait également partie d’Otro Rollo, a accepté que les choses aient évolué plus ou moins comme le rappelait Chaparro. Bien qu’il ait nié avoir des souvenirs d’Adal Ramones enquêtant sur lui à un moment quelconque de sa carrière. Surtout pendant le projet qu’il a entrepris après être devenu le présentateur de Sabadazo.

“Je ne sais pas, alors j’ai une mauvaise mémoire, je ne me souviens pas exactement”, a-t-il commencé. “Mais la vérité est que oui, nous avions des inquiétudes parce que lorsque ‘Black & White’ a commencé, tout le monde pouvait le voir sur Telehit. Ce que nous avons commencé à voir, c’était un gars extrêmement créatif », a commencé Yordi.

« Un gars amusant, une personne qui jouait des personnages et, quelque chose de très important, un nouveau gars. Nous avions passé de nombreuses années que la vérité “Un autre rouleau” était un programme très important et peut-être le plus célèbre qui existait à cette époque. Alors, pour voir qu’il y avait un nouveau gars, aussi talentueux que toi… ».

Yordi a admis que les deux comédiens se sentaient menacés par le succès de Chaparro, malgré le succès d’Otro Rollo au cours de la dernière décennie : Ce que je sais, c’est que c’était comme ‘il faut garder un œil sur ce type’ “, a déclaré Yordi.

En plus de cette compétition entre les programmes, Yordi a admis que lorsqu’ils faisaient tous les deux partie de Big Brother, il ressentait une énorme rivalité avec le protagoniste de No manches Frida : entrés avec lui « ils viennent déjà pour prendre leur poste, pour les remplacer », a partagé Yordi.

Cependant, au fil des années, les trois comédiens ont réussi à arranger les choses et ont apparemment maintenant une bonne relation.