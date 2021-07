Quelle était la règle du Golden Goal lors de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe et quand a-t-elle été abolie ? Qu’en est-il du « Objectif d’argent » ?

La règle du Golden Goal a toujours réussi à diviser les opinions.

Introduite dans les années 1990 par la FIFA, on espérait que la décision favoriserait le football offensif en prolongation – mais a fini par faire le contraire.

.

Un but en or a décidé la finale de l’Euro 2000 Quelle était la règle du but en or ?

Le système était simple : marquer le premier but en prolongation et gagner le match.

La FIFA a commencé à tester le système lors de matches de jeunes dès 1993, avant qu’il ne soit introduit dans les affrontements internationaux seniors lors des Jeux olympiques et de la Coupe des confédérations.

Il a décidé du Championnat d’Europe 1996 alors que l’Allemagne battait la République tchèque grâce au but d’Oliver Bierhoff.

France 98 a été la première Coupe du monde à l’utiliser, et les hôtes ont été les bienfaiteurs des huitièmes de finale contre le Paraguay.

Sous le cosh et avec les Sud-Américains semblant susceptibles de gâcher la fête, Laurent Blanc est apparu avec le vainqueur dramatique.

.

Laurent Blanc célèbre le premier but en or de la Coupe du monde

Et deux ans plus tard, David Trezeguet remportait l’Euro 2000 avec un but en or contre l’Italie.

La Coupe du monde 2002 a vu trois buts en or, le Sénégal battant la Suède et la Corée du Sud battant l’Italie en huitièmes de finale avec la règle.

Le Sénégal a ensuite perdu contre la Turquie en quarts de finale du même tournoi.

Mais la règle ne fonctionnait tout simplement pas comme elle avait été conçue et les équipes devenaient de plus en plus défensives pendant les prolongations, craignant de concéder plutôt que d’être encouragées à attaquer.

Quand a-t-il été aboli ?

La FIFA a tenté le but en argent en 2003 comme alternative, ce qui permettrait aux équipes de mener après la première mi-temps des prolongations en remportant le match.

Cela a également été mal reçu et ils ont été contraints d’abandonner l’expérience.

Après l’Euro 2004, toute l’idée a été abandonnée.