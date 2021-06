Aujourd’hui, le 29 juin 2021, marque le 14e anniversaire de la mise en vente de l’iPhone original d’Apple. Ce jour-là a évidemment été un tournant dans la technologie mobile, ce que personne ne peut nier à ce stade. Pourtant, tout aussi important pour le monde des smartphones au sens large, le 29 juin marque également le 12e anniversaire du lancement du premier smartphone Samsung Galaxy. Samsung est une énorme entreprise qui a eu un impact et une influence considérables sur la communauté des logiciels et du matériel Android, et la série Galaxy, en particulier, a été le principal moteur de cette influence.

Douze ans, c’est long à parcourir sur une gamme de smartphones, et nous avons vu au moins six générations de conception différentes au cours de cette période. Du cadre carré comme l’iPhone 4 du Galaxy S2 aux belles courbes du Galaxy S3. Des appareils Nexus révolutionnaires au bandage arrière plutôt peu attrayant du Galaxy S5.

Personnellement, j’ai commencé à remarquer les téléphones Galaxy S en commençant par le Galaxy S6, qui est toujours l’un des appareils Samsung les plus beaux, du moins à mon avis. J’ai également récemment utilisé à nouveau un Galaxy S9 lors de l’essai de /e/OS, et j’ai adoré l’apparence et la tenue parfaite de cette dalle de verre dans ma main. La gamme Galaxy S10, avec son boîtier de caméra horizontal et ses découpes de caméra selfie, était un look polarisant pour certains, mais je la préférais en fait à la mer de similitude dans le monde Android à l’époque. Et maintenant, avec la série Galaxy S21, son design époustouflant avec le boîtier de l’appareil photo intégré aux rails latéraux n’a fait que renforcer le langage de conception distinct de Samsung.

Alors et toi? Avez-vous un téléphone Galaxy S préféré ou une époque de téléphones Galaxy S ?

Quelle était votre époque préférée des téléphones Samsung Galaxy S?

