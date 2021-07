Quelle femme notre beauté latine recherche-t-elle maintenant ?

in

. Notre beauté latina cherchera-t-elle une femme aux mensurations parfaites cette année ?

Depuis la première de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina en 2007, l’une des plaintes de nombreuses femmes “du monde réel” était que l’émission n’accueillait pas toutes sortes de personnages, mais est devenue pendant des années un programme qui reproduisait le concept du faux perfection de la femme, donnant l’occasion principalement aux jeunes gens sveltes, qui devaient tout faire pour avoir des corps toniques.

Osmel Sousa lui-même, président de la table des juges pendant 10 saisons, se moquait de ces femmes qui selon lui étaient en surpoids, et qui ne coïncidaient pas avec le prototype féminin “parfait” qu’il entraînait depuis des années en tant qu’entraîneur. de la Miss Venezuela.

À la maison, de nombreuses femmes se sentaient sous-estimées, lorsque le tsar de la beauté a déclaré d’une manière cruelle et offensante que ces femmes avec des courbes ou celles qu’il appelait “potelées” devaient changer de physique si elles voulaient avoir une chance au concours.

Mais heureusement, les choses ont changé avec la 11e saison de l’émission de téléréalité, qui s’est avérée plus inclusive, et a choisi un groupe diversifié de candidats. Même certains participants qui, aux yeux d’Osmel à un autre moment, n’auraient pas pu être là, ont obtenu leur laissez-passer, comme la gagnante elle-même, Migbelis Castellanos, qui a été une victime constante des attaques d’Osmel, lorsqu’elle a représenté le Venezuela dans Miss Univers.

Et juste au moment où il ne reste que deux mois avant que la célèbre émission de téléréalité ne revienne à l’écran, les adeptes du programme et les femmes dans leurs foyers se demandent si dans ce que sera la saison 12, l’émission Univisión continuera avec la même ligne qu’elle a suivie dans son dernière édition, ou si elle retombera dans les faux stéréotypes de la femme parfaite.

La bonne nouvelle est que Nuestra Belleza Latina continue de comprendre que la beauté des femmes réside précisément dans leur unicité, dans la forme que chaque personne a, sans que personne n’ait à répondre aux modèles spécifiques que la société a imposés pendant des années et qu’ils ont fait beaucoup .. blessé.

Dans une déclaration sur le programme, Univisión a non seulement répondu directement sur le type de femme qu’ils cherchaient à couronner en 2021, mais a également déclaré à haute voix qu’ils lutteraient contre les stéréotypes, ce que le programme lui-même a promu pendant 10 saisons.

« La NBL est pour toutes les femmes et surtout les femmes. Elle accompagnera les candidats dans leurs expériences inspirantes et révélera leurs peurs et leurs joies lorsqu’ils représentent la vraie beauté des Latinas, à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré Univision, parlant de ce que sera Nuestra Belleza Latina dans sa 12e saison.

« Nuestra Belleza Latina vise à trouver les Hispaniques les plus talentueux et motivés des États-Unis, qui rivaliseront pour briser les stéréotypes de la beauté dans la société. »

Les changements que l’émission continue d’annoncer ont ravi le public, qui attend avec impatience le retour de l’émission en septembre, lorsque Migbelis Castellanos remettra sa couronne.