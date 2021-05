Quelle fonctionnalité Android 12 souhaitez-vous qu’Apple copie sur iOS 15?

La semaine dernière, Google a dévoilé son nouveau système d’exploitation Android 12 lors de sa conférence Google I / O. Avec l’annonce iOS 15 imminente à la WWDC le mois prochain, quelles fonctionnalités d’Android 12 aimeriez-vous qu’Apple copie?

iOS 15 devrait avoir un écran verrouillé repensé, avec de nouveaux contrôles de notification, des mises à jour iMessage et un accent sur la confidentialité, basé sur ce que nous savons maintenant. La vraie affaire ne sera annoncée que lors du discours d’ouverture de la WWDC 2021 le 7 juin.

En attendant iOS 15, Google nous a donné un premier regard intéressant sur Android 12. Laquelle des fonctionnalités ci-dessous pensez-vous qu’Apple devrait copier pour iOS 15?

Nouvelle interface utilisateur avec Material You

Android reçoit sa plus grande mise à jour d’interface utilisateur avec Material You. Avec le mât «Deeply personal», cette version est extrêmement configurable.

Par exemple, lorsque vous choisissez un fond d’écran, Android 12 extraira les couleurs et déterminera quelles teintes sont dominantes et complémentaires. Ces couleurs sont ensuite appliquées à la nuance de notification, à l’écran de verrouillage, aux commandes de volume, aux nouveaux widgets et à de nombreuses autres parties du système d’exploitation.

Les widgets font partie d’Android depuis longtemps. Bien qu’Apple ait mis du temps à les introduire, ce n’est que sur iOS 14 que les utilisateurs ont finalement pu ajouter un widget dans l’écran d’accueil. Les widgets sur iOS 14 ont fière allure, mais il y a quelques limitations, vous ne pouvez pas les placer où vous le souhaitez.

Avec Android 12, les widgets sont désormais plus grands et plus bouillonnants avec un design ludique. Par exemple, lorsque vous déplacez un widget sur votre fond d’écran, il change subtilement sa couleur d’arrière-plan pour être plus proche de la partie de l’image sur laquelle il est défini.

Centre de contrôle et tableau de bord de confidentialité

Le nouveau centre de contrôle a des bascules arrondies, qui sont plus faciles à afficher et à accéder. Avec la fonctionnalité Tableau de bord de confidentialité, il est plus pratique de gérer en un seul endroit toutes les autorisations de vos applications. Alors qu’Apple montre déjà quelles applications utilisent quoi, Google en a présenté une version améliorée, avec des bascules faciles pour désactiver l’accès des applications à la caméra et au microphone.

Au lieu d’accéder à chaque fois aux paramètres, avec Android 12, vous pouvez activer / désactiver l’accès aux applications à partir du centre de contrôle.

Quoi de neuf sur Android 12?

Bien qu’Apple puisse apprendre une chose ou deux avec Android 12, il est vrai que cette mise à jour apporte certaines fonctionnalités que les appareils Apple ont depuis longtemps. Par exemple, Android 12 aura enfin une télécommande intégrée qui fonctionnera avec les systèmes Android TV.

Pour les utilisateurs de Chromebook, Google s’efforce de créer un meilleur flux entre les appareils Android et Chrome OS, mais la société n’a rien développé de plus proche d’AirDrop.

Les mises à jour sont également un peu délicates pour les utilisateurs d’Android. Étant donné que chaque fabricant crée son interface utilisateur personnalisée et que les opérateurs ajoutent également beaucoup de choses sur Android, les utilisateurs mettent généralement beaucoup de temps à mettre à jour leurs téléphones avec les dernières versions d’Android. Pour en savoir plus sur Android 12, rendez-vous sur 9to5Google ici.

Laquelle des fonctionnalités d’Android 12 ci-dessus pensez-vous qu’Apple devrait copier pour iOS 15 et pourquoi? Votez et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

