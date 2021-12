Quelle franchise surmontera enfin la bosse ?

Bienvenue dans The Void, où Kevin O’Connor vous plonge au cœur de la NBA avec les personnes qui la connaissent le mieux. KOC fait venir Gibson Pyper, entraîneur de basket-ball et propriétaire/créateur de The Basketball Playbook et de la chaîne YouTube Half Court Hoops. Gibson rejoint le KOC pour jeter un œil à quatre franchises NBA qui n’arrivent pas à surmonter l’obstacle pour atteindre un championnat. La première équipe qu’ils regardent est les Boston Celtics ; ils discutent de l’identité perdue de l’équipe (04:02) et débattent si Jaylen Brown devrait être celui qui prend le dernier coup au lieu de Jayson Tatum (08:00). Ils examinent ensuite l’Utah Jazz et discutent de l’incapacité de la franchise à faire preuve de créativité avec Rudy Gobert (14:05). Ensuite, ils examinent longuement les Trail Blazers de Portland et débattent des mouvements, le cas échéant, qu’ils peuvent faire (24:26). Ils discutent pour la dernière fois des Clippers de Los Angeles en déclin (38:21), avant que Gibson explique pourquoi il aime entraîner (44:58).

Hôte : Kevin O’Connor

Invités : Gibson Pyper

Producteurs : Jessie Lopez

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple