Quelle frayeur! Chute de Marc Márquez aux essais libres à Jerez

05/01/2021

Act. À 11:47 CEST

les Japonais Takaaki nakagami La troisième session du Grand Prix MotoGP d’Espagne s’est terminée première, mais le protagoniste de la session était l’espagnol Marc Márquez, qui a subi sa première chute après son retour en compétition après une longue blessure survenue précisément sur cette étape.

Après avoir heurté les protections au virage 7, la direction de la course et les services médicaux ont décidé de transférer le coureur catalan à l’hôpital de Jerez pour effectuer un scanner et exclure tout type de blessure au-delà de la contusion grave dont il souffre. Marc.

Marquez il a chuté l’an dernier à l’Ángel Nieto de Jerez pour se blesser gravement et sur la même étape il a subi sa première grosse chute, au virage sept, après son retour en compétition.

NOOO! 😟 Chute très dure de @ marcmarquez93 alors que FP3 était sur le point de se terminer! 😕 Il a fini par entrer en collision avec les protections de la courbe 7 #SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/asyr3rIF7Q – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 1 mai 2021

Le pilote Repsol Honda est tombé à l’entrée du virage sept, qui est atteint à plus de 200 km / h., Bien qu’au freinage, il a ralenti à environ 165 km / h. cela l’a amené à frapper avec une grande force contre les défenses aériennes de la zone mais en évitant sa propre moto par millimètres.

Après quelques instants de doute et quelque chose de “stupéfait”, Marc Márquez Il s’est levé de ses propres pieds et a quitté la piste pour se rendre à son atelier sans conséquences majeures, même si l’attente suscitée par sa première chute était très forte et l’obligeait à se soumettre à un examen médical à la clinique du circuit.

Les troisièmes séances d’essais MotoGP ont commencé avec l’intérêt supplémentaire de savoir si certains des principaux pilotes de la catégorie seraient en mesure d’accéder au deuxième classement direct et on a vite vu que l’actuel champion du monde, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR) en tant que huit fois champion du monde, également espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) n’a rien voulu laisser au hasard.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

En moins de dix minutes à la fois Joan Mir Quoi Marc Márquez ils avaient réussi à entrer dans le top dix, ce qui a retiré le pilote Suzuki de la liste des dix premiers, Alex Rins, et le sud-africain Classeur Brad (KTM RC 16), qui était hier la plus rapide lors de la première séance d’essais libres et avant la mi-course, a subi une chute brutale au virage cinq qui ne l’a pas empêché de quitter la piste par ses propres moyens.

Marquez a grimpé en cinquième position, à moins de cinq dixièmes du meilleur temps de la catégorie, avec Mir, septième et italien Bagnaia solide en première position, toujours, avec le record de la première journée, 1: 37.209.

Pendant ce temps, d’autres pilotes, comme l’Australian Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), l’Italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ou l’espagnol Alex Marquez (Honda RC 213 V) et Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), ont eu plus de difficultés que prévu pour améliorer leurs records personnels afin de pouvoir accéder directement au deuxième classement.

Petit à petit, le travail de mise au point portait ses fruits et bien que dans certains moments Joan Mir il s’est retrouvé hors du deuxième classement, avec une légère “bagarre” avec Maverick Viñales, a modifié la situation dans les derniers tours, où pratiquement tous les pilotes ont mis un pneu tendre pour chercher un meilleur temps.

Les dernières minutes ont ajouté de la tension à la situation avec le premier renversement de Marc Márquez, qui a été stupéfait pendant quelques instants après avoir frappé durement les défenses aériennes, bien qu’il ait pu quitter la piste par ses propres moyens sans obtenir un temps en seconde qualification.

Pendant ce temps, sur la piste, l’italien Bagnaia il a été le dernier des meilleurs pilotes à améliorer son record personnel pour terminer huitième un relais qu’il a dominé Takaaki nakagami (Honda RC 213 V), devant Fabio Quartararo, l’allemand Stefan Bradl (Honda RC 213 V), les Espagnols Joan Mir, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) et Maverick Viñales, les Italiens Franco Morbidelli Oui Bargnaia, Le français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) et les Espagnols Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Ils ont été exclus du deuxième classement Jack Miller, Marc Márquez, Alex Márquez, Valentino Rossi Oui Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), entre autres