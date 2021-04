Quelle heure est Arsenal v Everton? Actualités de l’équipe, diffusion en direct, statistiques des matchs et chaîne de télévision pour le choc de la Premier League vendredi soir

Arsenal et Everton s’affrontent en Premier League dans un match clé pour leurs espoirs européens.

Les Toffees sont huitièmes et mènent les Gunners de trois points, les deux clubs voyant leur espoir de Ligue des champions presque disparu.

Arsenal et Everton s’affrontent en Premier League vendredi soir

Mais ils restent dans une bataille pour les places en Ligue Europa et une victoire pour l’un ou l’autre ici est de la plus haute importance.

Everton a battu Arsenal 2-1 en décembre avec Terry Mina marquant le vainqueur sur Merseyside.

Mais les Londoniens du nord n’ont pas perdu contre Everton lors de leurs 24 derniers matchs de championnat à domicile, une course remontant à 1996.

Arsenal v Everton: comment regarder

Ce match aura lieu aux Emirats le vendredi 23 avril et débutera à 20h.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et sur Sky Sports Main Event à partir de 19h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Yerry Mina a aidé Everton à une victoire 2-1 contre Arsenal plus tôt cette saison Arsenal v Everton: Actualités de l’équipe

Arsenal sera sans attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette pour la visite d’Everton.

Le capitaine Aubameyang se remet toujours du paludisme, tandis que Lacazette est blessé aux ischio-jambiers.

Le milieu de terrain prêté du Real Madrid Martin Odegaard est un doute avec une blessure à la cheville tandis que les défenseurs David Luiz et Kieran Tierney restent à l’écart.

Everton est dynamisé par le retour de cinq joueurs.

Le meilleur buteur Dominic Calvert-Lewin, Yerry Mina et Andre Gomes pourraient tous revenir directement sur le côté.

Fabian Delph et Bernard sont également à nouveau en forme, laissant seulement Abdoulaye Doucoure et Jean-Philippe Gbamin sur la liste des blessés.

Arsenal v Everton: Qu’est-ce qui a été dit?

Arsenal entame ce match à neuf points des quatre premiers et a une demi-finale d’Europa Leaue contre Villarreal à l’horizon.

Mais Arteta insiste sur le fait que gagner ses sept derniers matchs de championnat reste la priorité absolue.

Il a déclaré: «Je veux me concentrer sur Everton.

«Nous avons encore plus de cinq jours pour préparer [for the first leg against Villarreal] et la façon dont nous y arriverons dépendra de la façon dont nous nous débrouillerons contre Everton.

«C’est le seul objectif de l’équipe.

«Nous devons gagner chaque match maintenant en Premier League pour nous donner la meilleure chance possible d’être en Europe la saison prochaine grâce à cette compétition.»

Arsenal a un superbe bilan à domicile contre Everton Arsenal contre Everton: Statistiques et faits du match Arsenal est invaincu lors de ses 24 derniers matchs à domicile en Premier League contre Everton (W20 D4) depuis une défaite 1-2 à Highbury en janvier 1996. leur premier doublé en championnat contre Arsenal depuis la saison 1985-86, après leur victoire 2-1 à Goodison Park en décembre.Ce sera la 200e rencontre de haut niveau entre Arsenal et Everton – les Gunners ont remporté 98 des 199 jusqu’à présent, Arsenal n’a jamais perdu lors de neuf matchs précédents de Premier League disputés les vendredis (W7 D2), le plus qu’une équipe a joué un jour spécifique de la semaine sans jamais perdre. Ces matchs ont produit 42 buts au total (4,7 par match), les Gunners en marquant 28 et en concédant 14. À la suite de leur match nul 2-2 avec les Spurs la semaine dernière, Everton deviendra la deuxième équipe à jouer des vendredis consécutifs en Premier League. , après qu’Arsenal l’ait fait en avril 2004 (4-2 contre Liverpool, 5-0 contre Leeds) .Arsenal n’a gardé que trois draps propres à domicile en Premier League cette saison, avec seulement Everton, Sheffield United (deux chacun) et Newcastle (un) garder moins. Les Gunners ont concédé le premier but lors de chacun de leurs quatre derniers matchs à domicile de Premier League.Les trois derniers matchs de championnat d’Everton se sont tous terminés à égalité, les Toffees faisant match nul pour la dernière fois en novembre 2012 sous la direction de David Moyes. Aubameyang a marqué lors de ses trois matches à domicile en Premier League contre Everton (4 buts au total), y compris sa toute première frappe pour les Gunners en février 2018.Everton’s Gylfi Sigurdsson a été impliqué dans cinq buts lors de ses sept derniers matchs de Premier League ( 3 buts, 2 passes), autant que lors de ses 23 précédents dans la compétition.Nicolas Pepe d’Arsenal a été impliqué dans six buts en 24 apparitions en Premier League cette saison (5 buts, 1 passe), contre neuf buts en 16 matchs en toutes les autres compétitions ce trimestre (5 buts, 4 passes).