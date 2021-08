Quelle heure est Et si… de Marvel ? sorti sur Disney Plus ?

Et si… de Marvel ? lance sur Disney Plus le Mercredi 11 août. L’émission télévisée d’animation d’anthologie comblera le trou en forme de super-héros dans nos vies jusqu’à ce que le prochain film Marvel – Shang-Chi – arrive en septembre, et nous sommes ravis de voir comment la série abordera les événements emblématiques du MCU sous un nouveau jour.

La toute première production animée de Marvel Studios, What If…? utilise le Marvel Cinematic Multiverse (MCM), qui a été introduit dans la finale de la saison 1 de Loki, pour explorer des réalités et des dimensions alternatives.

Mettant en vedette Jeffrey Wright (James Bon, Westworld) dans le rôle d’Uatu the Watcher, un être cosmique omnipotent qui ne peut pas (ou ne veut pas) interférer avec les événements, Et si…? prend des moments clés du MCU et les réinvente de manière inhabituelle, amusante et choquante. Pensez à « Et si Steve Rogers ne pouvait pas recevoir le sérum de super soldat ? » ou “Et si les Avengers ne s’étaient pas formés en 2012 ?” et vous aurez l’idée.

Ci-dessous, nous vous révélerons quand vous pourrez vous connecter pour regarder la première de la saison 1 de What If…?. Nous avons également publié un calendrier de sortie complet pour les neuf épisodes de l’émission, alors lisez la suite pour savoir quand de nouvelles entrées devraient atterrir sur la plate-forme de streaming de Disney.

Quand est-ce que Et si… de Marvel ? l’épisode 1 arrive sur Disney Plus ?

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Épisode 1 de Et si… de Marvel ? sera lancé sur Disney Plus le Mercredi 11 août à 00h00 PT / 3h00 HE / 8h00 BST.

Le public américain devra veiller tard s’il veut voir la première de la série dès qu’elle sera disponible. Les téléspectateurs britanniques et européens, quant à eux, pourront peut-être le vérifier avant d’aller travailler. Si vous ne le regardez pas avant mercredi soir, assurez-vous de couper le son des mots et des hashtags, y compris « #WhatIf » sur les réseaux sociaux afin de ne pas le gâcher pour vous.

La première entrée de la dernière série télévisée de Marvel explorera ce qui se serait passé si l’agent du SHIELD Peggy Carter (Hayley Atwell) avait reçu le sérum de super soldat au lieu de Steve Rogers.

Attendez-vous à entendre Sebastian Stan, Dominic Cooper et Toby Jones reprendre leurs rôles de Bucky Barnes, Howard Stark et Arnim Zola, mais Chris Evans et Hugo Weaving ne seront pas de retour pour incarner respectivement Steve Rogers et Red Skull.

Pour connaître le calendrier de sortie complet de What If…? est, lisez la suite.

Et si… de Marvel ? calendrier de sortie complet

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Comme toutes les autres émissions de télévision Marvel à ce jour, Et si…? des épisodes seront publiés chaque semaine. Cela signifie que si vous voulez regarder toute la série en une seule fois, vous devrez attendre début octobre pour le faire.

Il y a neuf épisodes dans la première saison de Et si… ? de Marvel, alors vérifiez quand chaque nouvelle entrée sera disponible en streaming. Ajoutez également cette page à vos favoris afin de pouvoir garder un œil sur l’arrivée de nouveaux épisodes sur Disney Plus.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 1 – Mercredi 11 aoûtEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 2 – Mercredi 18 aoûtEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 3 – Mercredi 25 aoûtEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 4 – Mercredi 1er septembreEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 5 – Mercredi 8 septembreEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 6 – Mercredi 15 septembreEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 7 – Mercredi 22 septembreEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 8 – Mercredi 29 septembreEt qu’est-ce qui se passerait si…? épisode 9 – Mercredi 6 octobre

Les meilleures offres Disney+ et Disney+ Bundle du jour

Et si… de Marvel ? épisode 1 : y a-t-il une bande-annonce ?

Pas spécifiquement. Marvel a publié une bande-annonce officielle pour toute la série en juillet, ainsi que quelques teasers de 30 secondes pour l’émission animée, mais pas une bande-annonce complète pour l’épisode 1.

Marvel a cependant publié un teaser de 40 secondes pour l’épisode 1 plus tôt en août. Vous pouvez regarder les images, qui montrent Peggy Carter et l’Hydra Stomper en action, ci-dessous :