Quelle heure est-il au Japon ?

18/07/2021

Le à 18:45 CEST

Ronald Gonçalves

Après son report de l’année dernière à l’actuelle en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Ils sont imminents et nous ne sommes qu’à une semaine de pouvoir profiter de l’énorme quantité de disciplines qui y seront développées. Il est donc important de se préparer en conséquence à sa réalisation, et cela implique de savoir quelle est le décalage horaire entre Espagne et Japon.

Donc, Tokyo, Japon (dont le fuseau horaire est UTC + 9) a 7 heures d’avance sur Madrid, Espagne (dont l’utilisation de l’heure d’été est UTC + 2). Cela implique que, par exemple, comme le Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aura lieu à 20h00 heure locale le vendredi 23 juillet, en Espagne, il peut être vu à 13h00 le même jour.

En conclusion, étant actuellement 18h45 le dimanche en Espagne, au Japon il est 1h45 le lundi; Ils n’ont qu’à ajouter sept heures aux horaires des événements locaux pour savoir quand chacune des compétitions aura lieu, dont nous nous souvenons qu’il débutera la semaine prochaine dans le Stade olympique de Tokyo.