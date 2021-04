Quelle heure est Leeds v Man United? Actualités de l’équipe, diffusion en direct, statistiques des matchs et chaîne de télévision alors que d’anciens rivaux s’affrontent en Premier League

Les vieux ennemis Leeds et Manchester United renouvelleront leur rivalité à Elland Road ce dimanche.

Leeds v Man United est l’un des matchs classiques de tous les temps et les fans des Blancs attendaient avec impatience ce match toute la saison.

Leeds et Man United s’affrontent en Premier League ce week-end

Leeds a été battu 6-2 à Old Trafford en décembre et ils voudront se venger de cette défaite ce week-end.

Une victoire pourrait inspirer les hommes de Marcelo Bielsa à une poussée tardive pour les places européennes tandis que United doit continuer à gagner pour faire pression tardivement sur les leaders en fuite de Manchester City.

Les Red Devils sont en bonne forme et doivent gagner tous leurs matchs de championnat restants pour avoir le moindre espoir de battre City.

Leeds v Man United: comment regarder

Ce match aura lieu à Elland Road le dimanche 25 avril et débutera à 14h.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League à partir de 13h et sur Sky Sports Main Event à partir de 14h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

.

Leeds de Marcelo Bielsa a perdu 6-2 contre Man United en décembre Leeds v Man United: Actualités de l’équipe

Leeds sera à nouveau sans Rodrigo et Raphinha reste un gros doute pour la visite de Man United.

La signature du record du club, Rodrigo, a raté les deux derniers matches en raison de sa dernière tension musculaire, tandis que Raphinha n’a pas encore pu s’entraîner depuis une blessure à la cuisse.

Liam Cooper quitte le deuxième match de son interdiction de trois matchs après son licenciement contre Man City.

La star de United Marcus Rashford est un doute pour le voyage à Elland Road.

Le joueur de 23 ans a joué contre Burnley le week-end dernier, mais ne s’est pas entraîné avec l’équipe cette semaine en raison d’un problème de pied persistant.

Eric Bailly est de retour en lice après s’être remis du coronavirus, mais Anthony Martial et Phil Jones restent à l’écart avec des problèmes de genou.

Leeds v Man United: Qu’est-ce qui a été dit?

Marcelo Bielsa insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin de rappeler à quel point la victoire sur son rival Manchester United dimanche signifierait pour les fans de Leeds.

“Je sais parfaitement ce que signifie jouer dans un jeu classique”, a déclaré Bielsa. «Je sais l’effet que le résultat aura sur l’émotion des gens.»

Le premier affrontement de haut niveau des deux équipes en 16 ans s’est terminé par une défaite 6-2 pour Leeds à Old Trafford en décembre et la vengeance serait le point culminant de leur saison.

Bielsa a ajouté: «J’espère toujours qu’il y a du calme. Je pense que ce sujet a déjà été consommé.

«Le football et un jeu classique comme celui-ci, il y a un niveau d’excitation qui est absolument suffisant.

“La demande la plus claire de cet épisode est de mettre l’accent sur la concurrence.”

.

Man United cherche à gagner tous ses matchs de Premier League restants Leeds v Man United: Statistiques et faits du match C’est la première fois que Leeds accueille Manchester United dans un match de championnat depuis octobre 2003, une défaite 0-1. Ils n’ont pas perdu de matchs consécutifs de championnat à domicile contre les Red Devils depuis octobre 1976. Manchester United a remporté le match inverse contre Leeds à Old Trafford 6-2 – seulement deux fois en Premier League ont-ils fait le doublé contre les Blancs (1996-97). Toutes compétitions confondues, Leeds n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs à domicile contre Man Utd (D2 L5), perdant chacun des trois derniers d’affilée. D2), les Blancs ayant pour la dernière fois une course plus longue sans défaite dans l’élite en février / mars 2002 (6) .Manchester United est invaincu lors de ses 23 derniers matchs à l’extérieur de Premier League (W15 D8), avec seulement Arsenal entre avril 2003 et septembre 2004 (27) avec une course plus longue dans l’histoire de l’élite anglaise. Dernière fois contre Liverpool, Leeds est devenu la première équipe à voir ses matchs à 100 buts marqués en Premier League cette saison (F50 A50). Les matchs de Manchester United ont jusqu’à présent vu 99 buts marqués cette saison (F64 A35) .Les débuts du milieu de terrain de Man Utd Paul Pogba ont eu lieu contre Leeds à Elland Road, le Français remplaçant Ryan Giggs lors d’une victoire 3-0 en Coupe de la Ligue en septembre 2011. Stuart Dallas de Leeds United a déjà marqué contre Man Utd et Man City en Premier League cette saison – le dernier joueur blanc à marquer en trois matches de championnat contre les clubs de Manchester en une saison était Peter Lorimer en 1971-72, qui a marqué dans les quatre cette saison. Patrick Bamford a réalisé 22% des tirs de Leeds en Premier League cette saison (98/441), marquant 14 buts. Ses sept premiers buts cette saison provenaient de seulement 28 tirs (25% de conversion), tandis que ses sept suivants provenaient de 70 tentatives (10% de conversion) .Mason Greenwood a marqué 15 buts en Premier League pour Manchester United, aucun joueur ne marquant plus que un adolescent des Red Devils dans la compétition. Il a marqué quatre buts lors de ses trois derniers matchs de Premier League et pourrait devenir le premier adolescent à marquer quatre fois de suite dans la compétition depuis Francis Jeffers en septembre 2000.