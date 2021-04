Quelle industrie du S&P 500 a le plus de potentiel en 2021 – Raymond James

Même les secteurs les moins favorisés peuvent convenir aux portefeuilles à la recherche d’une allocation d’actions plus équilibrée.

Les investisseurs du marché boursier américain suivront de près les secteurs de l’économie qui afficheront une croissance prometteuse. Raymond James Financial Services, dans son rapport trimestriel sur la stratégie d’investissement, examine quelques secteurs qui, selon eux, peuvent bien se comporter par rapport à d’autres secteurs. Le rapport vise à mettre en évidence la dynamique sous-jacente aux 11 secteurs du S&P 500, dans le but de fournir une évaluation opportune à utiliser dans l’élaboration de votre stratégie de portefeuille personnel.

Dans le rapport, ils déclarent que leur horizon temporel pour les pondérations sectorielles n’est pas censé être orienté vers le court terme. «Notre objectif est de rechercher des tendances qui peuvent être durables pendant plusieurs trimestres; Pourtant, étant donné la nature dynamique des marchés financiers, notre opinion pourrait changer selon les conditions du marché. La plupart des investisseurs devraient rechercher la diversité pour équilibrer le risque par rapport à la récompense. Pour cette raison, même les secteurs les moins favorisés peuvent convenir aux portefeuilles recherchant une allocation d’actions plus équilibrée. »

Ces recommandations s’affichent sous la forme:

Surpondération: zones privilégiées pour rechercher des idées, car nous prévoyons une surperformance relative

Poids égal: attendez-vous à des performances relatives en ligne

Sous-pondération: attentes peu attrayantes par rapport aux autres secteurs; une exposition peut être nécessaire pour la diversification

Voici quelques secteurs sur lesquels l’entreprise est surpondérée:

Informatique

Nous restons surpondérés dans le secteur de la technologie. La détérioration de la situation technique et la rotation évidente du marché provoquent une certaine angoisse. Cependant, avec des tendances fondamentales saines (notez les tendances de révision pour 2021 et 2022), nous allons rester en surpoids pour le moment. Au fur et à mesure que l’année avance, les fondamentaux devraient dépasser l’investissement «factoriel».

Consommateur discrétionnaire

Nous restons surpondérés dans le secteur de la consommation discrétionnaire avec un biais en faveur de l’indice de pondération égale. Des niveaux records d’épargne des consommateurs, des paiements de transfert gouvernementaux supplémentaires à venir et un retour à la semi-normale plus tard cette année sont des vents favorables convaincants pour les investisseurs dans les actions de consommation discrétionnaire.

Financiers

Nous passons à une surpondération des financières sur la base d’un délai au-delà de 3 mois. Les perspectives du secteur sont bien meilleures compte tenu des taux d’intérêt plus élevés et des attentes de croissance économique rapide cette année. Les estimations de revenus sont révisées à la hausse en raison du contexte plus favorable.

La forte corrélation du secteur (91% au cours des 12 derniers mois) met en évidence l’importance des mouvements de taux d’intérêt pour le secteur, du moins à court terme. Les taux d’intérêt connaissant une augmentation rapide (le récent mouvement d’écart-type de 3 au cours de l’année 2/10 est le seul enregistré au cours des 30 dernières années), ils peuvent reculer à tout moment et emporter la finance avec eux.

Nous n’attendrions pas un tel événement, étant donné notre conviction que la courbe des taux reste raide et que les taux d’intérêt seront plus élevés au cours des 12 prochains mois. La valorisation relative attractive est une raison supplémentaire de favoriser le secteur.

Services de communication

Nous continuons à favoriser le secteur des services de communication. Le secteur ne connaîtra pas la forte croissance des bénéfices des secteurs cycliques profonds en 2021. Cependant, les prévisions du consensus reflètent une croissance respectable au milieu de l’adolescence pour l’année. L’ajout d’une valorisation attrayante et d’une dynamique technique positive à la croissance attendue des bénéfices confirme notre position de surpondération.

Industriels

Nous nous attendons à ce que les industriels en profitent alors que les investisseurs cherchent des moyens de faire en sorte que l’économie accélère dans les mois à venir. Le secteur bénéficiera d’un coup de pouce supplémentaire à mesure que le secteur manufacturier profitera des entreprises qui s’efforcent de reconstituer les stocks sous-approvisionnés.

Voici quelques secteurs sur lesquels l’entreprise est à pondération égale

Soins de santéÉnergieMatériaux

Et, le cabinet est Underwright sur ceux-ci:

Biens de consommation de base

Les investisseurs qui recherchent un style d’investissement plus agressif peuvent choisir de surpondérer les secteurs privilégiés et d’éviter totalement les secteurs les moins favorisés. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers financiers pour formuler une stratégie adaptée à leurs préférences, besoins et objectifs.

Avertissement: La décision d’investissement dans n’importe quel titre / secteur doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise / du secteur et après avoir consulté son conseiller financier. Ce n’est pas une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre dans l’une des actions ou d’investir dans un secteur. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.