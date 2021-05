Quelle interdiction? Morgan Wallen remporte les Billboard Music Awards avec 3 victoires

Malgré l’interdiction d’assister ou d’accepter des récompenses, Morgan Wallen a remporté gros aux Billboard Music Awards.

Avant le début des Billboard Music Awards, les organisateurs ont annoncé les prix Wallen. Il a été nominé dans six catégories, dont:

Country Artist (gagnant) Song Sales ArtistCountry Male Artist (gagnant) Country Album (gagnant) Country Song (x2 noms)

Cette dernière nomination a été faite avec l’aide de fans inconditionnels de Morgan Wallen, qui ont envoyé ses albums grimper au sommet des classements en streaming. Dick Clark Productions a annoncé en avril que Wallen n’était pas invité à se produire, à présenter ou à accepter de prix lors de la cérémonie. Cette décision faisait suite à une vidéo virale de Wallen faisant surface en ligne, utilisant une insulte raciale.

Dans un communiqué de presse annonçant les Billboard Music Awards comment les gagnants, un astérisque est apparu à côté des victoires de Morgan Wallen.

Selon une déclaration du DCP, «les finalistes sont déterminés par leurs performances sur les tableaux d’affichage et ne sont pas choisis par un comité de vote ou une organisation de membres».

«Morgan Wallen est finaliste cette année sur la base de la cartographie. Comme sa récente conduite ne correspond pas à nos valeurs fondamentales, nous ne l’inclurons à aucun titre (exécution, présentation, acceptation) », indique le communiqué. «Il est réconfortant et encourageant d’entendre que Morgan prend des mesures dans son parcours antiraciste et commence à faire un travail significatif. Nous prévoyons d’évaluer ses progrès et envisagerons sa participation à de futurs spectacles.

Les Billboard Music Awards n’étaient pas non plus le seul point de vente de récompenses à supprimer Morgan Wallen.

La Country Music Association a supprimé son contenu numérique de ses plates-formes. Son label Big Loud Records l’a suspendu temporairement avant de le réintégrer plus tôt ce mois-ci.

«J’ai trouvé que ce temps libre était très précieux pour moi à bien des égards, mais je sens que j’en ai besoin d’un peu plus, et je ne vais donc pas jouer de dates de tournée cet été», a écrit Wallen à ses fans sur Twitter. Wallen devait ouvrir pour la tournée Luke Bryan cet été, ainsi que plusieurs apparitions dans divers festivals de musique country à travers le pays.

Malgré ses excuses et sa promesse de s’éloigner et d’évaluer ses choix, Wallen est apparu à l’improviste au bar de Kid Rock à Nashville. L’apparition de Wallen au bar fut courte, ne durant que deux chansons.

Mais c’était sa première depuis que la controverse a éclaté sur les réseaux sociaux, et la foule semblait heureuse de le revoir alors qu’il jouait «Wasted on You». Un porte-parole de Wallen a confirmé que la performance du bar de Nashville n’était pas prévue.