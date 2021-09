Quelle musique aura Anthony Joshua pour le ring contre Oleksandr Usyk ? Quelles ont été les chansons d’entrée passées d’AJ, y compris la musique de Stormzy à Survivor’s Burning Heart

in

Anthony Joshua devrait organiser un autre grand spectacle lorsqu’il affrontera Oleksandr Usyk ce week-end.

AJ a ramené le faste et le glamour dans la division des poids lourds au cours de sa remarquable carrière à ce jour et voudra que cela continue contre Usyk au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir.

Match de boxe

Anthony Joshua affronte Oleksandr Usyk ce week-end

D’être rappé dans le cercle carré par Stormzy à marcher sur des hymnes classiques, les promenades passées de Joshua sur le ring ont été très spéciales.

AJ, qui est hors du ring depuis qu’il a battu Kubrat Pulev en décembre, est sorti pour la dernière fois à Survivor’s Burning Heart.

L’air est celui que de nombreux fans de boxe ont un penchant particulier pour considérer son utilisation emblématique dans Rocky IV.

Pourtant, la star britannique fera sa marche contre Usyk avec un morceau intitulé Ambition de la star montante du hip-hop Maulo – qui est produit par les sponsors de Joshua, Under Armour.

Mais comment cette dernière chanson se compare-t-elle à celle du passé d’AJ ? talkSPORT.com jette un œil…

FELA KUTI

Joshua a rendu hommage à ses racines nigérianes avant son combat de rédemption contre Andy Ruiz Jr en Arabie saoudite en décembre 2019.

Le joueur de 31 ans a choisi un air du multi-instrumentiste nigérian Fela Kuti pour sa chanson d’entrée à la Diriyah Arena avant de récupérer ses titres mondiaux.

La chanson s’appelait Water No Get Enemy par feu Fela, un pionnier du genre musical Afrobeat et un militant des droits humains.

La mère de Joshua, né à Watford, est nigériane, tandis que son père est d’ascendance nigériane et irlandaise.

GARÇON BURNA

Joshua a utilisé “Ye” de Burna Boy comme thème d’entrée pour cette défaite contre Ruiz Jr au Madison Square Garden le plus célèbre du monde.

Burna Boy est originaire du Nigeria, un pays avec lequel AJ a des liens étroits et qu’il visite souvent.

NEUF

Lors du septième KO de Joshua contre Alexander Povetkin en septembre 2018, le Britannique a demandé à l’artiste britannique Nines de rapper son morceau « I See You Shining ».

Le rappeur a joué alors que Joshua apparaissait devant la foule de Wembley avant de commencer sa marche vers le ring.

Anthony Joshua a éliminé Dillian Whyte en 2015

ARMÉE DES SEPT NATIONS

La plus grande victoire en carrière de Joshua est survenue contre Wladimir Klitschko en avril 2017 et le combattant né à Watford s’est rendu sur le ring au son de la “Seven Nation Army” des White Stripes.

C’est maintenant devenu un morceau célèbre pour AJ, les fans adaptant leur propre version de “Oh Anthony Joshua”.

GIGGS

La nuit où Joshua a défendu pour la première fois son titre IBF des poids lourds en battant Dominic Breazeale en juin 2016, il s’est rendu sur le ring avec “Talking da Hardest” de Giggs.

Giggs n’a pas interprété le classique britannique Grime en direct, mais Joshua a fait le tour du ring avec la chanson jouée tout au long.

TEMPÊTE

Le rappeur populaire Stormzy a accompagné Joshua sur le ring avant de remporter sa victoire clé sur son rival britannique Dillian Whyte à l’O2 Arena en décembre 2015.

Stormzy a présenté une variation de ‘Big For Your Boots’ en direct devant une foule à guichets fermés.

LIÉ POUR DA RECHARGE

En 2014, AJ s’est rendu sur le ring contre Michael Sprott au son de « Bound 4 da Reload » d’Oxide & Neutrino.

Le ringwalk a duré plus longtemps que le combat alors qu’AJ a éliminé son compatriote britannique au premier tour.