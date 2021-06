Quelle option de qualité vidéo utilisez-vous lors de l’enregistrement sur votre téléphone ?

Nous avons vu d’énormes progrès dans la qualité vidéo des smartphones au fil des ans, passant de la définition standard à la fin des années 2000 à l’enregistrement FHD et même 4K au début des années 2010. En fait, il n’est pas rare de trouver des téléphones phares avec des capacités d’enregistrement 8K de nos jours.

Cependant, nous nous demandons quel paramètre de qualité vidéo les lecteurs Android Authority utilisent réellement lors de l’enregistrement vidéo. Optez-vous pour la résolution la plus élevée possible, privilégiez-vous la fréquence d’images ou photographiez-vous toujours à la résolution la plus basse possible ? Faites-le nous savoir en répondant à notre sondage ci-dessous !

J’aime l’idée d’utiliser l’enregistrement 4K/60fps, tout en me donnant beaucoup de résolution sans sacrifier la fréquence d’images. Mais mon pilote quotidien est le Vivo X60 Pro Plus et son mode vidéo ultra-stable n’atteint qu’un maximum de 1080p/60fps, tandis que les modes 4K et 8K étaient plus saccadés selon mon expérience. Je reste donc avec le mode 1080p/60fps à la place.

Je peux également voir quelques personnes adopter l’enregistrement vidéo 8K, car il est possible de traiter cette option de qualité comme un mode photo en rafale, extrayant des images d’environ 33 MP à partir de clips. Mais le compromis est que vous obtenez des tailles de fichiers énormes.

Nous avons également vu la qualité vidéo varier selon l’appareil photo sur certains téléphones, certains appareils offrant un enregistrement 8K sur le tireur principal mais tombant à 4K/60fps sur l’ultra-large. Si vous êtes dans ce camp, choisissez simplement l’option que vous utilisez le plus souvent. Utiliser une option totalement différente telle que l’enregistrement 4K à 24 ips ou 6K ? Ensuite, votez pour « autre » et laissez un commentaire ci-dessous.