Quelle part de mon portefeuille doit être allouée au Bitcoin ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTgzMjYyODQ2NzMyNTQzMDE0/image1.png

La réponse à cette question varie en fonction des différentes circonstances de la vie des gens.

Lorsque les gens se lancent pour la première fois dans le bitcoin en tant que dispositif d’épargne, ou lorsque les personnes de type financier traditionnel le considèrent comme un investissement potentiel, ils sont rapidement confrontés au problème de dimensionnement. Quelle proportion de mes actifs dois-je mettre dans cette nouvelle classe d’actifs prometteuse ?

Pour la plupart des maxis, cette question est du côté ridicule : naturellement, autant qu’humainement (ou prudemment) possible. Les maxis purs et durs empruntent le fiat pour acquérir plus de sats – l’attaque spéculative de Pierre Rochard. Si vous détenez un autre actif que BTC, vous court-circuitez effectivement le bitcoin ; vous ne voulez pas raccourcir le bitcoin.

Si nous revenons un instant dans la peau des stratégies de risque/diversification des gestionnaires de fonds ou des gens ordinaires moins convaincus – et plus averses au risque, le bitcoin n’est qu’une question de dimensionnement prudent. Si vous ne supportez pas 100 % et que 0 % est trop bas, quelle est une proportion raisonnable ?

Plus tôt cet été, Paul Tudor Jones a décrit ce qu’il voulait avec “le bitcoin en tant que diversification de portefeuille” – “La seule chose que je sais avec certitude, je veux 5% en or, 5% en bitcoin, 5% en espèces, 5% en matières premières . “

Entre 1% et 5% est une suggestion d’allocation courante, même parmi les personnes «crypto-curieuses» – principalement, je suppose, parce que 5% est un nombre agréable et facile (par exemple, peu de personnes cibleront une allocation de 7,648%). D’autres recommandations allaient de faibles pourcentages à un chiffre à plus de 10 %. Les allocations à un chiffre sont loin d’être rares : même certaines dotations universitaires de haut niveau semblent avoir quelque chose comme ça.

Bien sûr, comme les choses évoluent rapidement dans cet espace, si vous ciblez une proportion, vous avez également besoin d’une règle pour savoir quand rééquilibrer votre portefeuille et de combien. Si vous rééquilibrez constamment vos avoirs en bitcoins dans d’autres actifs si et quand la valeur du bitcoin augmente, vous passez à côté d’une grande partie de cet avantage potentiel – et vous pourriez perdre un montant inacceptable en impôts et en frais de négociation. C’est généralement bien si tout ce que vous recherchez est un petit retour supplémentaire en plus d’une thèse d’investissement par ailleurs traditionnelle, mais assez désastreux si le bitcoin répète en effet sa tendance à multiplier par 10 fois sa valeur. Dans ces cas, votre maigre retour supplémentaire ressemblera aux personnes qui ont acheté des voitures ou des yachts pour Bitcoin en 2013 : terriblement cher.

Les économistes Yukun Liu et Aleh Tsyvinski des universités de Yale et Rochester respectivement, ont conclu dans un article de trois ans qu’une exposition au bitcoin comprise entre 1% et 6% était la taille optimale, selon la hauteur à laquelle vous projetiez ses futurs rendements annuels excédentaires. (30, 50, 100 ou 200 % respectivement). Ces chiffres sont maintenant anciens et nous avons eu une adoption à grande échelle de la vente au détail et des institutions depuis, ce qui semble avoir augmenté la corrélation avec l’ensemble du marché. Vraisemblablement aussi, comme je l’ai soutenu ailleurs, le profil de retour doit également baisser. Selon Liu et Tsyvinski, ces deux facteurs devraient réduire l’allocation optimale de bitcoins à un portefeuille. William Baldwin de Forbes écrit, à juste titre à mon avis, que

« … l’histoire du bitcoin est courte. C’est une chose de revenir sur un siècle d’histoire des actions et des obligations et de tirer des conclusions sur le rendement et la volatilité que vous pouvez en attendre. C’en est une autre d’extrapoler quoi que ce soit à partir de la première décennie effrayante d’un objet virtuel.

Joe Weisenthal de Bloomberg souligne fréquemment que le bitcoin est devenu étrangement corrélé avec d’autres actifs à risque :

«L’un des principaux arguments de vente de Bitcoin est ses avantages en matière de diversification, mais de nos jours, c’est presque tick par tick juste votre actif risqué standard. Cela pourrait être un stock de cloud ou Tesla. Ou diable, même de l’or.

Et Amy Arnott pour Morningstar, montrant que la relation de BTC avec d’autres actifs est en train de changer :

« Alors que les investisseurs traditionnels adoptent de plus en plus le bitcoin, sa valeur en tant qu’outil de diversification diminue ; par conséquent, rien ne garantit que l’ajout de bitcoins améliorera les rendements ajustés au risque d’un portefeuille, en particulier dans la même mesure que par le passé.

Maintenant, le bitcoin ne se négocie pas réellement sur les anticipations d’inflation prospectives, mais est beaucoup plus sensible aux taux d’intérêt réels dont l’inflation n’est qu’une partie – au-delà d’événements spécifiques comme les peurs des mineurs chinois ou les tweets d’Elon Musk, de toute façon. C’est ainsi qu’il partage une relation avec l’or, dont le principal inconvénient en tant qu’actif financier est son coût d’opportunité dans un environnement de taux d’intérêt élevés. Si vous ne pensez pas que cela reviendra, l’empilement des sats est un choix d’investissement sans coût d’opportunité.

Le conseil d’investissement judicieux de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier a sa version de la finance académique dans la diversification. Cela ne signifie pas seulement détenir des actions dans quelques sociétés différentes, si toutes ces sociétés sont exposées aux mêmes risques ou négocient plus ou moins de manière identique les unes aux autres – et avec les banques centrales qui font tourner leurs imprimantes d’argent, tout devient lentement le même commerce. Le point théorique de ce que l’on appelle la théorie moderne du portefeuille est que différents segments de votre portefeuille compensent d’autres segments, de sorte que les chocs aléatoires, bons ou mauvais, permettent de conserver la majeure partie de votre pécule intact, peu importe ce qui se passe. Vous voulez des actifs non corrélés (ou négativement corrélés) de sorte qu’en cas d’urgence ou d’événements ponctuels, vous préserviez votre épargne.

Pour un investisseur à long terme, gérant ses propres fonds (ou peut-être ceux d’un ménage) et planifiant sur des décennies, ce n’est peut-être pas une chose si cruciale. Le conseil pour les gens ordinaires d’investir en moyenne dans les fonds communs de placement passifs ou autres est précisément le suivant : vous n’utiliserez pas les fonds dans les 5, 10 ou 20 prochaines années, et donc la valeur pour vous d’avoir une trajectoire de portefeuille plus fluide rend moins sens. Ce que vous voulez, ce sont des rendements sur des décennies, c’est-à-dire en pratique jusqu’à votre retraite. Même le fait de tenir compte des plaintes incessantes des médias financiers concernant la volatilité des prix semble faire très peu de choses dans le dossier financier de cet actif. Le ratio de Sharpe de Bitcoin, c’est-à-dire ses rendements par rapport à sa volatilité, surpasse régulièrement la plupart des autres actifs :

« Les rendements ajustés au risque sont calculés à l’aide du ratio de Sharpe sur une période HODL de 4 ans », avec l’aimable autorisation de Willy Woo

C’est-à-dire, même en ignorant ses débuts obscurs, quelques années de HODLing de bitcoin plus que suffisant payé pour ses risques de prix à court terme.

Comment donner un sens à tout cela ?

Il est important de se rappeler que toutes ces règles sont génériques et ne sont pas adaptées à votre situation financière. En toute justice, les conseillers en patrimoine responsable ne pourraient pas donner publiquement des conseils beaucoup plus précis dans des entretiens lus par des millions de personnes, c’est-à-dire parler de conditions financières dont ils connaissent très peu. Donner des relevés généraux de 2 %, 5 % ou 10 % de votre épargne est complètement détaché de trois éléments cruciaux de votre vie :

Timing : quand allez-vous utiliser ou avez-vous besoin des fonds ? Vous prenez votre retraite à 40 ans ? Ou prenez-vous votre retraite à un âge de retraite plus régulier? Vous acquérez un bien immaculé et indéfiniment vivant à transmettre à vos héritiers ? Tolérance au risque : dans quelle mesure êtes-vous à l’aise de voir les investissements monter et descendre en valeur sur des périodes courtes ou moyennes ? Si vous ne pouvez pas dormir la nuit à cause des fluctuations du prix de certains actifs, c’est un signe clair que vous êtes surexposé. Certaines personnes sont blasées à ce sujet, empilant intactes jusqu’à 50 % ou plus ; d’autres sont nerveux comme des chats effrayés. Dimensionnez vos positions en conséquence. Sécurité du revenu : d’autres engagements financiers sont importants, tels que « Combien gagnez-vous ? » « Combien gagne votre conjoint ? » « Quelles sont vos dépenses ? » À moins que vous ne teniez BTC comme un pari de Je vous salue Marie contre ce qui semble être un monde accablant (auquel cas je vous conseille de mettre d’abord de l’ordre dans votre maison, métaphoriquement parlant), je ne conseillerais pas à quelqu’un qui n’a rien à son nom d’acheter bitcoin avec leur déjeuner, ou leur loyer, de l’argent. Ne maximisez pas votre deuxième carte de crédit pour investir à fond dans le bitcoin si cela signifie que votre famille ou vos enfants ne peuvent pas manger.

Ces critères seront différents pour nous tous, ainsi que la connaissance et la compréhension du fonctionnement du bitcoin, ainsi que de la manière dont le système monétaire et financier en place entoure tous ces critères. En général, plus vous descendez profondément dans le terrier du lapin, plus vous êtes convaincu du potentiel de prix à long terme du bitcoin, et donc plus vous vous sentez à l’aise avec une part d’allocation d’actifs plus élevée.

La question de l’attribution est beaucoup plus compliquée qu’un seul numéro. À la limite, vous pourriez même ne pas considérer BTC comme faisant partie du reste de votre portefeuille d’investissement, mais comme un actif indépendant flottant librement sur lequel vous avez la pleine propriété ininterrompue.

Ceci est un article invité par Joakim Book. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.