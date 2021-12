Quelle part de vos revenus devriez-vous investir dans l’assurance?

Leur possession sera appréciée à long terme car elles rendront en fin de compte l’ensemble du processus d’hospitalisation beaucoup plus facile et sans stress.

Chaque fois que l’on commence à gagner de l’argent, la première pensée qui vient à l’esprit est souvent l’épargne. A partir du moment où l’on commence à avoir une source permanente de revenus, le maintien de l’équilibre entre épargne et dépenses devient une préoccupation.

Sanchit Malik, cofondateur et PDG de Pazcare, déclare : « Un investissement est un actif, qui est fait pour générer des revenus. Il peut être réparti en fonction des besoins de chaque individu et n’importe quel montant peut être investi. Elle se fait généralement en fonds communs de placement ou en bourse. La planification des investissements est introduite par la suite.

Les gens pensent aujourd’hui à investir une partie de leurs revenus. Cependant, le seul domaine où une personne n’investit pas correctement est sa santé. « L’investissement dans les assurances et les soins de santé n’est souvent pas fait en priorité car cela ne générera aucun revenu réel, mais sera utilisé en cas d’urgence », explique Malik.

Les experts du secteur affirment que l’option d’investir dans l’assurance maladie est assez nouvelle sur le marché, car les gens hésitent encore à investir dans la même chose. Cela dit, les avantages d’investir dans une bonne assurance maladie sont bien plus importants que de ne pas investir du tout.

Les experts estiment que l’assurance-maladie doit être considérée comme un élément vers lequel une partie importante de l’épargne ou de l’investissement doit être consacrée. Selon Malik, environ 10 pour cent des revenus d’un employé (revenu mensuel) devraient être consacrés à ses investissements.

Gardez à l’esprit qu’une bonne couverture d’assurance, pour vous et votre famille, vous aidera non seulement en cas d’urgence médicale, mais vous assurera également pour tout besoin médical soudain. Parallèlement à cela, une bonne politique devrait également inclure des dépenses telles que les frais d’ambulance et les frais de pré et post-hospitalisation, etc. Les experts disent que ceux-ci seront appréciés à long terme car ils rendront finalement l’ensemble du processus d’hospitalisation beaucoup plus facile et stressant. libre.

Si vous ne savez pas quel type d’assurance obtenir en premier, les experts disent qu’il faut commencer par une police d’assurance maladie. « En commençant par la santé, suivi de l’assurance individuelle contre les accidents et l’assurance-vie temporaire devrait être la séquence », suggère Malik.

Les accidents personnels sont parfois très utiles, mais la prise de conscience échoue alors que la police d’assurance-vie est également importante. Cela dit, gardez à l’esprit que si vous êtes jeune, que vous venez de commencer votre carrière, que vous bénéficiez d’une couverture d’assurance maladie de groupe auprès de votre employeur et que vous n’avez aucune dépendance, vous pouvez suspendre l’option d’assurance-vie pour la temps étant.

