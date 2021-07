Quelle partie de l’Afghanistan les talibans contrôlent-ils vraiment ? – RedState ⋆ 10z viral

“Toute la puissance aérienne du monde était de peu d’utilité quand ce qu’ils combattaient vraiment était une idéologie, pas une armée conventionnelle.”

– Christina Lamb, Adieu Kaboul : de l’Afghanistan à un monde plus dangereux

Alors que les États-Unis s’éloignent de l’Afghanistan dans ce qui a été surnommé la «guerre éternelle», il ne fait aucun doute que les talibans ont fait de grands progrès pour s’emparer du territoire. Mais précisément le terrain que les talibans ont pris est une mosaïque qui change de jour en jour.

Il existe de nombreuses cartes différentes, alors allons au fond des choses.

« Ce que les talibans ont fait, c’est prendre le contrôle des districts contestés ; c’est ainsi qu’ils ont basculé le commutateur », a déclaré Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD) et rédacteur en chef du Long War Journal de la FDD. « Dans de nombreux cas, les talibans étaient prépositionnés pour prendre ces quartiers. »

Le terme « contrôle » fait généralement référence à des domaines dans lesquels les talibans gèrent également les institutions gouvernementales, les forces de l’ordre, les centres administratifs et ont mis en place leurs propres leaders fantômes.

La zone de domination essentielle du groupe s’étend sur une grande partie du sud du pays, y compris le nord du Helmand et de Kandahar. Pourtant, le groupe gagne régulièrement dans les poches nord et centrale de la nation enclavée.

Selon l’analyse du Long War Journal, au 27 juillet, les talibans contrôlent 224 des 421 districts possibles – quelque 53 pour cent du pays – tandis que 110 quartiers sont considérés comme « contestés ». Cela marque un changement significatif par rapport à la mi-avril lorsque les talibans dominaient 77 districts avec 194 disputés.

Mais la situation ne cesse de se dégrader. Les talibans et leurs alliés ont envahi plus de 145 districts au cours des deux derniers mois, selon les évaluations du FDD. La tenue a également capturé Spin Boldak, un poste frontière critique avec le Pakistan dans la province de Kandahar.

Les dirigeants talibans eux-mêmes prétendent désormais gouverner « 85 % du territoire afghan, ce qui semble encore être une exagération. Pourtant apparemment soutenus par le retrait américain, les talibans se rapprochent également de villes clés telles que Kunduz, Herat et Kandahar, bien qu’ils n’aient pas vérifié la gouvernance.

Bien qu’ils aient une emprise claire sur la plupart des terres afghanes, les analystes s’empressent également de souligner que ces zones sont principalement peu peuplées et que les zones urbaines sont toujours sous la juridiction du gouvernement. Ainsi plus de la moitié de la population afghane vit encore sous l’autorité de Kaboul. Mais dans les régions contestées – souvent détenues à la fois par Kaboul et les talibans – le parti au pouvoir fluctue avec les flux migratoires.

Pourtant, des gens comme Roggio soulignent que l’objectif des talibans depuis le premier jour a été de se concentrer sur la terre plutôt que sur le contrôle de la population, ce qui s’est avéré être un élément crucial de sa campagne de propagande.

Néanmoins, le gouvernement afghan a également riposté en déclarant que les talibans utilisent des données faussées dans le cadre de leur campagne de propagande.

Et il y a quelques fines doublures argentées.

Par exemple, le gouvernement de Kaboul a déclaré avoir envoyé des forces supplémentaires dans toutes les grandes villes. En outre, les forces afghanes ont réussi à s’emparer d’au moins 20 zones pour la plupart contestées ces derniers mois, selon les données.

D’autres analystes soulignent également qu’il est essentiellement impossible à ce stade de dire avec précision qui « contrôle » quoi et quand.

« Il est impossible de savoir qui contrôle quelles sections de l’Afghanistan. C’est une situation qui évolue très rapidement. Il y aura toujours des régions en Afghanistan qui seront favorables à la cause des talibans », a estimé Luke Coffey, qui supervise la recherche à la Heritage Foundation. « Cela est particulièrement vrai dans les régions du pays où vivent principalement les Pachtounes. Il est plus important de regarder qui contrôle les zones les plus peuplées, plutôt que qui contrôle les limites administratives trouvées sur la carte. »

Coffey a également souligné qu’il ne faut pas oublier qu’il y a près de 420 districts en Afghanistan ; ainsi, prendre un quartier dans certaines régions éloignées pourrait signifier capturer une intersection routière et un seul bâtiment gouvernemental.

« Le contrôle de ces quartiers va-et-vient », a-t-il poursuivi. « Ce que j’ai remarqué, c’est que ce n’est que lorsque les talibans capturent une zone que nous voyons les gros titres dans les médias occidentaux. Lorsque le gouvernement afghan reprend la zone, il ne fait jamais les médias. »

Je me suis également tourné vers Miguel Miranda, un analyste expert mondial en technologie militaire. De son point de vue, la campagne en cours des talibans est plus un effort général pour briser les forces armées et la police, puis détruire l’économie.

« Le but ultime est d’obliger à la reddition ou à la fuite du gouvernement actuel à Kaboul. Jusqu’à présent, ils (les talibans) ont réalisé des gains impressionnants ces deux derniers mois », a-t-il déclaré. « Il est également important de reconnaître que les victoires des talibans se déroulent dans des « districts » qui représentent les plus petites unités administratives de l’État afghan. Même si les talibans s’emparent de nombreux quartiers, les capitales provinciales et les plus grandes villes (comme Herat et Kandahar, par exemple) sont loin de leur emprise.

Miguel a également souligné qu’il y avait eu des gains par les Forces nationales afghanes (ANA), “en grande partie grâce au Commando Corps qui est superbement équipé et connu pour sa loyauté envers l’État”.

« Le rôle de l’appui aérien ne peut pas non plus être écarté. L’armée de l’air afghane naissante dispose d’hélicoptères d’attaque et de Super Tucanos pour frapper des cibles au sol », a-t-il poursuivi. « Les effectifs de l’ANA et du Commando Corps sont considérables lorsqu’ils sont augmentés par les milices locales pro-gouvernementales connues sous le nom de« Forces du soulèvement ». »

Le gouvernement perd dans de nombreuses régions du pays dans son résumé, mais ce ne sont pas des pertes décisives. Une perte décisive serait la chute de villes comme Kandahar ou Jalalabad.

Pendant ce temps, les responsables américains s’abstiennent principalement de commenter des statistiques spécifiques. Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a refusé de répondre directement, « revendiquer du terrain ne signifie pas que vous pouvez le maintenir ou le conserver dans le temps ».

Roggio, qui a cartographié les zones de règne de l’Afghanistan depuis plus de sept ans, a également souligné que le seul autre groupe ayant beaucoup d’influence dans le pays est l’affilié de l’Etat islamique, connu sous le nom d’ISIS-K.

“Mais ils ont été relégués à se battre dans des cellules et à mener des attaques”, a-t-il expliqué, plutôt que de sécuriser le territoire.

Mais de toute façon, ce sont les civils afghans qui en paient incontestablement le prix.

Selon un rapport de l’ONU publié cette semaine, le nombre de victimes civiles a augmenté de 50 % au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période l’année dernière. Le rapport indique en outre que les forces antigouvernementales sont responsables de 64 % des victimes, 25 % peuvent être attribuées aux forces progouvernementales et les 11 % restants sont des dommages collatéraux. Quelque 32 pour cent des morts et des blessés étaient des enfants.

L’administration Biden a fixé au 31 août la date du départ définitif des forces américaines, à l’exception de 650 soldats pour aider à la sécurité de l’ambassade américaine à Kaboul.

A partir de là, l’avenir reste à voir.

« Il est impossible de savoir ce qui va se passer dans six mois. Une capitale provinciale pourrait très bien tomber aux mains des talibans. Les talibans renforceront probablement leur contrôle sur certaines des zones qu’ils contrôlent ou contestent déjà. Mais il est naïf de penser que le gouvernement afghan et l’armée afghane sont incapables ou refusent de continuer à lutter contre les talibans », a ajouté Coffey. « N’oublions pas que toute l’année dernière, les États-Unis n’avaient que quelques milliers de soldats sur le terrain. Leur mission était de former l’armée afghane, pas de mener des opérations de combat. »

