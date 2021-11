Quelle personnalité avez-vous selon la façon dont vous prenez le volant, vous reconnaissez-vous ? | Moteur

Les tests de personnalité en ligne ont très peu de fondements scientifiques mais ils servent à rire quand ils ont raison. Pour cette raison, nous vous présentons le test que je vous ai dit qui vous êtes vraiment juste en voyant comment vous tenez le volant.

Nous en avons tous fait un à un moment donné. Ils ne sont pas fiables, la science n’est pas de leur côté, mais ils vous aident à passer le temps. En effet, on parle de tests de personnalité.

Il y en a de toutes sortes : quel personnage de Harry Potter êtes-vous ? Quel genre de collègue de bureau vous sentez-vous ? Quel film de Steven Spielberg êtes-vous ? Et ainsi de suite.

Et ce qui sort ne te sert à rien (Sauf si ça dit que vous êtes Cedric Diggory ou Indiana Jones, qui doivent alors hésiter à travers les réseaux), donc tu tues le temps et autre chose papillon.

Et, comme aujourd’hui nous sommes jeudi et que le week-end semble ne jamais arriver, nous vous laissons un nouveau test de personnalité : quel genre de personne êtes-vous selon la façon dont vous prenez le volant. Au-dessus de ces lignes vous avez l’image avec les options et ci-dessous nous développerons les points :

Option 1: Vous aimez la simplicité, et cette façon d’être s’est étendue à tous les domaines de votre vie. Par exemple, vous détestez les personnes complexes ou superficielles. Vous préférez les gens simples et directs. À son tour, cette simplicité vous rend très honnête.

Option 2: Certes, vous ne conduisez généralement pas sans les mains, car vous finiriez par subir plus d’un accident. Mais si vous avez choisi cette option c’est parce que vous êtes une personne enjouée qui, dès le début de cet article, a voulu trouver un moyen de casser l’expérience.

La DGT a partagé une série de conseils qui aident les conducteurs à apprendre à conduire avec plus de prudence et à éviter les accidents les plus courants.

Option 3 : Tu es plus paisible que Gandhi. En raison de votre nature, peu de conflits surviennent autour de vous, et lorsqu’ils se produisent, vous les éteignez avec une grande facilité. Tout le monde vous fait confiance et à votre tour vous faites confiance à tout le monde. Vous aidez les autres à devenir de meilleures personnes sans même vous en rendre compte.

Option 4: La perfection est votre définition. Cependant, votre perfectionnisme a peu à voir avec cette caractéristique négative qui peut paralyser. Ce que vous recherchez, c’est qu’il y ait de l’harmonie partout où vous allez, et que le beau et le naturel prévalent à tout moment.

Option 5 : Vous êtes prudent et prudent. Cela fait de vous le favori des patrons sur le lieu de travail : ils savent que s’ils vous confient une tâche, vous la remplirez plus que jamais et chercherez toujours la manière qui profite le mieux à l’entreprise.

Option 6 : Le risque est votre amant. Chaque semaine, vous essayez quelque chose de nouveau et vous ne savez pas quelle devrait être votre zone de confort depuis longtemps, car vous passez tout votre temps à franchir limite après limite.

Option 7 : Faut-il organiser un voyage entre amis ? Tout le monde fait confiance à votre sens de la planification pour bien faire les choses. Y a-t-il une restructuration au travail? Les patrons vous placent comme chef de file de cette initiative. Vous êtes persévérant, ordonné et un optimiseur né.

Option 8 : Il n’y a personne autour de vous plus gentil que vous. Oui, vous savez ce qu’est la colère, l’envie ou la jalousie parce que vous les avez ressenties à un moment donné, mais vous ne les avez jamais laissées vous dominer. Votre capacité à écouter activement les autres a fait de vous un thérapeute.

Après un an de tests Les drones DGT sont déjà capables d’infliger des amendes s’ils vous surprennent en train de commettre une infraction au volant, mais quel type d’amendes ces appareils peuvent-ils imposer ?

Option 9 : Toujours calme. La sérénité vous est venue à l’esprit il y a longtemps pour y rester et vous aider à vivre l’esprit serein. Cette parcimonie vous aide à prendre les bonnes décisions et à rejeter ces caprices de plaisir à court terme qui, pourtant, sont néfastes à long terme.

Option 10 : Quelqu’un doit avoir le courage de s’exprimer lorsqu’une erreur est commise au travail ou lorsqu’un ami s’égare. Et ce quelqu’un c’est toi. Oui, certains peuvent se plaindre de votre impudence présumée (tout comme ils se plaignent de votre klaxon sur la route), mais vous êtes nécessaire.