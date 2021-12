Quelle place occupe l’Espagne dans le classement des pays vulnérables au changement climatique ?

20/12/2021 à 09:38 CET

Quels pays sont les plus vulnérables au changement climatique et lesquels résisteront le mieux à cette transformation climatique mondiale ? Même si un coup d’œil sur la carte du monde permet déjà de prédire où iront les prises de vue, des conclusions parfois trompeuses peuvent être tirées. Pour cette raison, une étude de l’Université de Notredame (France) permet de connaître plus en détail les conséquences qu’aura le réchauffement climatique dans chaque partie du globe.

Les paysages glacés se fondent lentement dans un désert inhabitable, tandis que la hausse des températures de la mer tue les récifs coralliens et la vie marine. Dans le même temps, les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, causant des pertes de plusieurs millions de dollars aux pays touchés. Par exemple, un épisode comme l’ouragan Harvey en 2017 a causé entre 48 et 134 milliards de dollars de dégâts.

Pour répondre à la question de savoir quelles nations seront les plus touchées, L’Université de Notre-Dame a compilé de nombreuses informations pour créer le soi-disant ND-Gain Index.

L’étude a obtenu des données de 181 pays concernant leur vulnérabilité au changement climatique et quel est leur niveau de préparation ou d’adaptation faire face, en fonction de facteurs tels que les soins médicaux, l’approvisionnement alimentaire et la stabilité politique.

La quantité de dioxyde de carbone émise par les 181 pays analysés chaque année a également été prise en compte pour avoir une idée de la contribution de chaque nation au changement climatique. Les données se réfèrent à 2019.

Ces paramètres permettent de comparer la probabilité qu’a chaque pays de réussir à faire face aux changements du climat mondial. avec sa responsabilité devant le phénomène.

Vers quel pays s’évader face au changement climatique ?

La réponse est La Norvège, grâce à son faible score de vulnérabilité et son haut niveau de préparation. Leurs voisins nordiques s’en sortent également bien dans l’évaluation réalisée, la Finlande (3e), la Suède (4e), le Danemark (6e) et l’Islande (8e) remportant 5 des 10 meilleures places pour survivre.

L’impression la plus immédiate semble se confirmer que nous devons tous fuir vers les pays du nord de l’Europe et de l’Atlantique nord pour vivre nos derniers jours au cas où notre planète deviendrait inhabitable.

Fait intéressant, le Le Royaume-Uni et les États-Unis ne figuraient pas dans le top 10, se classant respectivement 12e et 15e. Les deux nations figuraient initialement parmi les 10 pays les plus susceptibles de survivre au changement climatique dans la version 2015 de cette carte, mais une aggravation générale de leur vulnérabilité et de leur degré de préparation les a ensuite fait chuter dans le classement.

L’Espagne, loin du danger extrême, mais peu préparée

Dans le cas de l’Espagne, il est classé numéro 26Autrement dit, dans des conditions bien pires que le Royaume-Uni, voire la France qui malgré sa proximité avec nous se classe 16ème.

L’Espagne occupe cette position dans l’indice ND-Gain, à la fois en raison de sa vulnérabilité objective à la hausse des températures et en raison des mesures adoptées pour prévenir, atténuer et s’adapter à ce phénomène.

En termes de vulnérabilité, l’Espagne occupe une confortable huitième position, loin des pays les plus menacés. En échange, Dans la liste d’adaptation, notre pays descend à une position inquiétante numéro 38, sur les 181 pays analysés.

Plus frappante encore est la position de La Chine au classement : 59ème place. Et est-ce qu’en plus d’être la principale cause du réchauffement climatique, en émettant une énorme quantité de 9 040 tonnes de CO₂ par an dans l’atmosphère, cette nation est également assez sensible en termes d’effets du réchauffement climatique.

Cela est largement dû à la croissance démographique du pays, qui exerce une forte pression sur les ressources naturelles et les services publics de la Chine. Ironiquement, la vulnérabilité de la Chine au changement climatique signifie donc qu’elle pourrait récolter ce qu’elle sème.

Qui sont les plus gros perdants ?

A l’autre bout du classement, Sans surprise, les nations les plus pauvres et les moins développées du monde ont le moins de chances de survivre au changement climatique..

Les pays d’Afrique subsaharienne se classent parmi les 10 premiers pour la survie. La Somalie, le Tchad, l’Érythrée, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo figurent parmi ceux qui se trouvent en queue de peloton, en raison de leur gouvernement instable, de la médiocrité des infrastructures, du manque de soins médicaux et des pénuries de nourriture et d’eau.

Ces rapports servent de rappel clair de la nécessité pour les pays les plus riches et les plus puissants de soutenir les nations les plus vulnérables du monde. D’autant plus que bon nombre des économies les plus riches sont celles qui contribuent le plus au changement climatique, mais sont moins susceptibles d’être affectées.

En même temps, les pays appauvris, moins responsables du problème mondial créé, sont précisément ceux qui souffrent le plus.

Pour mettre cela en perspective, l’Érythrée n’émet que 0,01 % du dioxyde de carbone total que les États-Unis produisent chaque année : seulement 0,6 tonne de CO₂ contre 4 997 tonnes pour le pays nord-américain.

Classement complet : https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/

Article de référence : https://ecoinventos.com/mapa-paises-mas-probabilidad-sobrevivir-cambio-climatico/