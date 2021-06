Qu’elle pleuve longtemps: la duchesse de Cambridge lance son centre d’enfance

in

La royale, portant un parapluie à rayures et vêtue d’une robe bleu clair, a apporté une touche de couleur à une journée grise dans la capitale alors qu’elle rencontrait les parents.

Elle a également rencontré un groupe d’experts de la London School of Economics (LSE) pour discuter du rapport inaugural de son nouveau Royal Foundation Centre for Early Childhood.

S’exprimant lors de l’événement, elle a déclaré que “le moment est venu d’agir” sur la question du développement de la petite enfance, la décrivant comme “l’équivalent social du changement climatique”.

Elle a insisté sur le fait qu’elle ne recherchait pas un « gagnant rapide » avec son travail de la petite enfance, mais qu’elle voulait adopter une « approche holistique » pour mieux préparer la prochaine génération de parents.

Et elle espérait que sa nouvelle institution permettrait « de parler plus couramment d’émotions et de sentiments », permettant aux adultes de mieux comprendre comment l’affection affecte leur propre comportement.

Le Royal Foundation Center for Early Childhood s’inspire de recherches montrant que les cinq premières années de l’enfance façonnent fondamentalement l’âge adulte, avec des défis sociaux tels que la toxicomanie, la violence, l’éclatement de la famille, l’itinérance et la santé mentale ayant leurs racines dans les premières années de la vie.

Le centre se concentrera sur trois domaines clés : la recherche ; développer de nouvelles solutions avec les secteurs bénévoles publics et privés; et des campagnes de sensibilisation.

Lord Hague, président de la Fondation royale de Cambridges, a décrit la création du centre comme un moment charnière pour le travail de la duchesse dans la région.

« Son Altesse Royale et la Fondation royale sont déterminées à apporter un changement durable pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Le centre de Kate emploiera environ six membres du personnel pour commencer et sera basé dans les bureaux de la Royal Foundation à Londres, et sera financé par les partisans de la fondation, en vue de diriger des partenariats de financement à l’avenir.