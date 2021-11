Quelle pourrait être la prochaine étape pour Sorn après avoir quitté CLC & Cube Entertainment ?

La star de la K-pop Sorn du groupe féminin CLC quitte le groupe ainsi que le label de musique Cube Entertainment. Après le départ d’Elkie en février 2021, Sorn devient le deuxième membre à quitter le groupe. Voici ce que Sorn de CLC pourrait faire après avoir quitté le groupe.

La nouvelle de la prétendue « dissolution » et de l’inactivité de CLC est devenue évidente après que Yujin, membre du groupe, est apparue pour Girls Planet 999 de Mnet et a parlé de la décision du label musical de « licencier » le groupe.

Après l’apparition de Yujin sur Girls Planet 999, Sorn est également revenue sur YouTube et a révélé ses projets futurs.

Sorn s’ouvre dans une lettre touchante parlant de son départ de CLC & Cube Entertainment

Sorn a annoncé son départ de CLC et Cube Entertainment dans une lettre réconfortante aux fans. La lettre parle du parcours de Chonnasorn Sajakul alias Sorn au cours des dix dernières années et de l’artiste qu’elle est aujourd’hui.

Sorn déclare : « J’aimerais remercier tous ceux qui m’ont soutenu et tout ce que j’ai fait pour la CVX. Au cours des dix dernières années, j’ai tellement appris de toute l’expérience. J’ai rencontré 6 filles merveilleuses qui sont devenues ma deuxième famille en Corée ; certains d’entre eux que j’ai rencontrés quand j’avais 15 ans le premier jour où j’ai déménagé à Séoul.

S’exaspérant devant CLC, le crooner K-pop de 24 ans a ajouté: « Je suis tellement fier de toutes les réalisations que nous avons accomplies ensemble en tant qu’équipe et j’ai apprécié chaque moment avec eux à travers les hauts et les bas. »

Sorn conclut la lettre en remerciant Cube Entertainment et ses fans de lui avoir donné l’opportunité et un soutien continu.

Les futures activités de Sorn explorées

Après avoir supprimé toutes ses vidéos précédentes, Sorn est revenue sur YouTube le 18 août 2021 où elle a donné un aperçu de ce que sera l’avenir de sa chaîne Proudsorn et plus encore.

Alors que la crooner « Run » n’a pas révélé grand-chose sur la musique, elle a assuré aux fans que sa chaîne YouTube serait active et fonctionnerait avec de nouveaux contenus. Depuis lors, Sorn a diverti les fans avec divers contenus comme une reprise du « Santa Tell Me » d’Ariana Grande, des tutoriels de maquillage amusants et même des questions-réponses originales où elle était franche sur sa vie.

La récente controverse de Sorn concernant une vidéo TikTok expliquée

Alors que les fans fidèles de Sorn sont émus par le départ du membre de CLC, de nombreux fans de K-pop ont récemment critiqué la chanteuse, l’alléguant d’être insensible dans une vidéo TikTok.

Dans une vidéo TikTok maintenant supprimée intitulée » Ce que je donnerais aux personnages de Squid Game « , Sorn a été vu offrant un certain nombre de produits à Ali par rapport à d’autres acteurs. Alors que ses fans ont déclaré qu’elle avait offert plus de produits à Ali parce que le personnage de l’acteur était son préféré, d’autres ont prétendu que Sorn avait proposé des produits de « blanchiment » et fait la promotion du colorisme.

En parlant du problème, une fan a déclaré: «Les produits qu’elle a montrés sont une crème revendicative bleu nuit, un toner facial à préparation souple, une crème apaisante riche et humide, le tout par klaris et une ampoule enrichie d’hydra et un nettoyant en poudre au thé vert et aux enzymes de wishtrend. Aucun de ces produits n’est blanchissant.

Sorn a abordé le problème sur Twitter en notant : « Je suis désolé pour la récente vidéo de collaboration tiktok publiée sur la plate-forme de Wishtrend. Cette idée de vidéo et cette tendance étaient censées être inoffensives, comme on le voit sur tiktok, mais malgré tout, je m’excuse si j’ai causé un malentendu.

Les produits qu’elle a présentés sont la crème revendicative bleu nuit, le toner facial à préparation souple, la crème apaisante riche et humide, le tout par klaris et l’ampoule enrichie d’hydra et le nettoyant en poudre au thé vert et aux enzymes de wishtrend. Aucun de ces produits n’est blanchissant. – 🌻 (@ryu_rosie) 4 novembre 2021

Salut les gars! Je voulais juste dire que je suis désolé pour la récente vidéo de collaboration tiktok publiée sur la plateforme de Wishtrend. Cette idée de vidéo et cette tendance étaient censées être inoffensives, comme on le voit sur tiktok, mais je m’excuse malgré tout si j’ai causé un malentendu. – Sorn Sajakul (@sssorn_clc) 5 novembre 2021

