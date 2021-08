Quelle pourrait être la valeur d’un BTC dans 10 ans ?

Actuellement, le prix du Bitcoin est l’un des sujets les plus sensibles, des millions de personnes sont attentives à ses fluctuations soudaines. La volatilité est l’un des dénominateurs communs de cet indicateur à court terme. Cependant, sur le long terme, l’histoire est différente, savez-vous quelle sera la valeur du BTC aujourd’hui dans les 10 prochaines années ?

Prédire le prix des crypto-monnaies est extrêmement complexe car il est déterminé par l’offre et la demande. En d’autres termes, le prix du Bitcoin est lié aux sentiments de nombreuses personnes, en particulier l’optimisme et la peur. Ce sont des comportements complexes que la sociologie scientifique actuelle essaie de décrypter au moins grossièrement.

De cette façon, on peut dire que les devineurs de prix Bitcoin, malgré l’utilisation d’outils avancés pour leur analyse technique, ne le savent pas non plus. Au mieux, il existe des approximations dont les probabilités sont certaines plus correctes que d’autres. Ainsi, le prix des crypto-monnaies est plus facile à prévoir sur de longues périodes de temps que sur de courtes périodes. Par conséquent, les hodlers sont ceux qui ont gagné leurs opérations à l’avance.

Cela ne veut pas dire que la valeur du BTC est un mystère.

Alors que le prix des crypto-monnaies est difficile à prévoir, leur comportement n’est pas si difficile. Cela signifie que, vu le comportement du prix de la devise dans certains contextes, on peut avoir un certain degré de sécurité que, lorsque ces conditions sont répétées, le comportement sera quelque chose de similaire. Cela aide-t-il à déterminer quelle sera la valeur d’un BTC en 2030 ?

Si vous parlez d’exactitude, par exemple, en disant que le prix de la crypto-monnaie serait de 700 000 $ dans 10 ans, ce ne serait pas très crédible. Statistiquement, les chances de toucher sont très faibles.

Par conséquent, déterminer le prix exact du Bitcoin dans 10 ans est peu probable. Ce que l’on peut dire presque en toute certitude, c’est qu’il sera très élevé. En effet, les conditions qui ont donné naissance à sa naissance (un système financier en déclin) sont toujours là.

De la naissance de Bitcoin à nos jours, les défaillances du système étaient évidentes pour tous. L’élitisme concernant l’accès de millions de personnes au système financier est devenu plus aigu. Dans le même temps, les gouvernements ont accru le niveau de vigilance et de contrôle, tout comme l’inflation. Ces conditions ont rendu la valorisation de Bitcoin si verticale. De même, tout semble indiquer que ces manières d’agir de l’Ancien Régime vont perdurer, ce qui donne d’autant plus de possibilités que la valeur d’un BTC dans 10 ans sera très élevée.

Le prix de la plus importante des crypto-monnaies est passé de 0,01 $ à 45 000 $ en un peu plus de 10 ans. Cet énorme modèle de croissance se répétera-t-il à la fin de la décennie à Curo ? Quelle sera la valeur d’un BTC dans 10 ans ? Source : TradingView

Autres facteurs qui garantissent la montée en puissance à long terme du Bitcoin

Les gouvernements et les banques qui tentent de maintenir ou d’élargir l’écart entre eux-mêmes et les gens ordinaires, est un facteur déterminant pour le prix du Bitcoin. Mais il n’est pas le seul. Dans le même temps, la crypto-monnaie pionnière possède d’autres caractéristiques internes qui la propulsent sur le long terme.

Le principal d’entre eux est la limitation quantitative de la monnaie. Il n’y a que 21 millions de pièces disponibles, ce qui garantit leur appréciation à mesure que leur utilisation se généralise. Ainsi, contrairement aux monnaies nationales, qui sont inflationnistes, le Bitcoin est déflationniste. En termes plus simples, le nombre de bitcoins sera toujours le même pour les millions et les millions de personnes qui, chaque année, voudront en avoir une part.

La valeur d’un BTC, compte tenu de ces deux facteurs, fait de l’investissement à long terme l’une des meilleures options. L’ampleur de l’adoption de Bitcoin, bien qu’imprécise, pourrait s’étendre régulièrement. L’attrait des crypto-monnaies, et pas seulement du Bitcoin, fait que les nouvelles générations arrivent directement.

En ce sens, les investisseurs de la première décennie des crypto-monnaies, sont arrivés après un long processus d’étude et de compréhension. Comprendre les différences et les avantages de la finance décentralisée et de la Blockchain par rapport au système financier traditionnel n’est pas un processus facile pour les premiers investisseurs. Cependant, pour les générations actuelles et surtout futures, leurs premiers contacts se font avec les cryptos et non avec l’ancien système. A partir de la génération dite Z, il n’y aura plus deux options à choisir comme pour les millennials.

La disparition de l’argent liquide

Un autre facteur qui déterminera l’importance et, par conséquent, la valeur d’un BTC dans 10 ans, est la prédominance du numérique. L’usage du cash s’estompe sous nos yeux, que ce soit pour des raisons de progrès ou de crise. Les cas les plus évidents sont la Suède et le Venezuela. Dans le premier de ces pays, l’argent liquide disparaît pour des raisons de développement. Dans le second, parce que l’impression d’un billet coûte plus cher à l’Etat que sa propre valeur.

Quoi qu’il en soit, l’argent liquide disparaît, mais pas la coutume des gouvernements et des entités centralisées de contrôler la vie privée. Par conséquent, les crypto-monnaies décentralisées telles que Bitcoin et privées telles que Monero pourraient avoir la partie gagnée d’avance contre les CBDC des banques centrales.

Les réglementations et les tentatives désespérées des gouvernements pour essayer de contrôler des devises comme Bitcoin pourraient momentanément ralentir le succès de la crypto-monnaie. Malgré cela, il a tous les outils pour résister à tout type de censure.

Ces avantages, ainsi que de nombreux avantages bien connus des crypto-monnaies, nous permettent de dire avec certitude que dans 10 ans, la valeur d’un BTC sera proportionnelle ou supérieure à ce qu’elle vaut actuellement par rapport à 2010. Bitcoin et l’ensemble du système cryptographique ne font qu’un. stade initial. Investir avant qu’il ne coûte 100 000 $ pourrait être de grands avantages à moyen et long terme.

Comment accéder au Bitcoin ?

Parmi les personnes qui n’ont pas encore accès aux crypto-monnaies et ne sont pas au courant de tout ce qui s’y rapporte, il existe de nombreuses fausses croyances. Par exemple, beaucoup considèrent qu’il est trop tard pour acheter du Bitcoin en raison du prix élevé. Ils ne savent pas que des fractions de 10 $ de BTC peuvent être achetées de manière simple.

Ainsi, si la valeur d’un BTC est de 45 000 $, ce montant n’est pas nécessaire pour investir. Bitcoin est divisé en fractions, dont la plus petite est satoshi. De la même manière que 1 $ est divisé en 100 centimes, Bitcoin est divisé en un million de satoshis.

En prenant le prix actuel comme référence, si une personne achète 10$ en Bitcoin, elle obtiendra en retour 22 270 satoshis ou 0,00022270 BTC. Tant que le prix du Bitcoin augmentera, ce montant de satoshis vaudra plus de 10 $.

Maintenant, pour acheter du Bitcoin, vous n’avez pas besoin de grandes connaissances ou vous devez passer par des obstacles du type de ceux que les banques mettent pour accéder à leurs services. Ce qu’il faut, c’est un smartphone ou un ordinateur avec accès à Internet. Ensuite, un compte est ouvert sur une bourse, par exemple Binance. Une fois sur place, vous accédez à la section P2P et achetez des satoshis en échange d’argent depuis votre compte bancaire. Les dépôts directs peuvent également être effectués avec des cartes de crédit ou de débit.

Une autre façon d’obtenir du Bitcoin est le minage. Cet article montre quelques éléments à extraire de chez moi. Et la troisième façon est de vendre un produit et d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement.

